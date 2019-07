Nancy Drew conquista il Comic-Con 2019 tra adrenalina e sangue | gli Hardy Boys saranno

optimaitalia

(Di venerdì 19 luglio 2019)non delude. Nella prima giornata del-Conè stata proprio la nuova serie The CW la regina assoluta e con un video che mostra alcune delle scene clou dello show non poteva essere altrimenti.Dal ritrovamento di un cadavere nel parcheggio del locale dove lavora all'inizio delle indagini, dagli abiti insanguinati ai possibili colpevoli, la nuova versione disegue la falsariga di Riverdale e si fa più oscura sia nelle scene che nella location e nella regia e questo non può che essere un punto a favore di questa sorta di reboot.Proprio qualche ora fa, sul palco del-conla stessa Kennedy McMann (la nuova) ha lanciato la nuova serie insieme a Melinda Hsu-Taylor, i produttori esecutivi Noga Landau e Stephanie Savage e le star della serie Leah Lewis (nei panni di George), Maddison Jaizani (che vestirà i panni di Bess), Alex Saxon e ...

