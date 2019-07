Municipio VII | Pd | condanniamo fermamente episodi vandalismo

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – “Si moltiplicano nel VIIgli atti vandalici contro il patrimonio pubblico ad opera di ignoti: solo negli ultimi giorni e’ stata attaccata la scuola ‘Aldo Fabrizi’ al Quadraro, mentre ieri e’ stata la volta del nuovo mercato di via Menofilo a Quarto Miglio. In un video su FB la presidente Lozzi, alla quale esprimiamo la nostra solidarieta’, ha giustamente definito gli autori, probabilmente minorenni, ‘vigliacchi imbecilli’, facendo appello alle famiglie e alla cittadinanza affinche’ collaborino con le autorita’ per individuarli. Poiche’ si continuano a danneggiare beni pubblici, con gravi danni economici per la collettivita’,tali azioni, offrendo la nostra piena disponibilita’ e collaborazione alla presidente e alla sua giunta per contribuire a sensibilizzare la ...

cettymontemurro : RT @Romana31997117: Municipio VII Condividete Grazie ?? - nick__67 : RT @Romana31997117: Municipio VII Condividete Grazie ?? - SilvanoPravato : RT @Romana31997117: #stradenuove creazione/restyling piste ciclopedonali, Municipio VII. (Foto di Monica Lozzi.) Condividete, grazie. ?? h… -