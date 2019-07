MSI Prestige P75 Creator è il notebook per i professionisti della creatività

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) MSI dedica aiil nuovoP75, un esponentegammache si rivolge alle persone che necessitano di un portatile con uno schermo molto ampio per lavorare. La dotazione include infatti un display IPS con cornici ultrasottili, diagonale di 17,3 pollici e risoluzione Full HD. Larghezza e profonditàbase sono proporzionate al display, lo spessore è di 18,9 millimetri e il peso di 2,2 Kg, che per un prodotto come questo sono da considerarsi buoni.Oltre allo schermo, infatti, content, designer, fotografi, specialisti di animazione 3D, illustratori, eccetera, hanno bisogno di molta potenza di elaborazione, il che significa componenti che scaldano molto e che devono essere raffreddati con sistemi di dissipazione spesso corposi. La dotazione in questo caso comprende il processore Intel Core i7 9750H di ultima ...

