MotoGp – Jorge Lorenzo e quel retroscena Ducati | Ciabatti svela | “ha deciso di firmare

MotoGp – Jorge Lorenzo in pista anche da vecchio - il maiorchino sorprende i fan : “nel 2045…” [FOTO] : Jorge Lorenzo motivato a lottare anche da… vecchio: l’avanzare dell’età non spaventa il maiorchino Da giorni ormai sui social non si va altro che vedere foto di persone improvvisamente… invecchiate! Sta spopolando infatti FaceApp, l’app che invecchia. C’è chi si diverte a vedere se stesso, amici e parenti in versione anziana, chi invece teme di scoprire come potrebbe essere in età avanzata, chi invece ...

MotoGp – Tempo di controlli per Jorge Lorenzo - ma sui social spunta un curioso retroscena [FOTO] : Jorge Lorenzo supera il medical check: sui social spunta un curiosissimo retroscena legato al terapista del maiorchino E’ in corso la pausa estiva della MotoGp: i campioni delle due ruote stanno approfittando dello stop per godersi un po’ di relax in compagnia di amici, parenti e persone care e per ricaricare le energie in vista della seconda parte della stagione 2019, che ripartirà il 4 agosto da Brno. Tutti gli appassionati ...

MotoGp – Pedrosa non dà per spacciato Jorge Lorenzo - l’ex pilota Honda crede nel maiorchino : “ecco cosa deve fare” : Dani Pedrosa dalla parte di Jorge Lorenzo: l’ex pilota Honda ‘difende’ il maiorchino Jorge Lorenzo si sta godendo una vacanza alle Maldive in compagnia del giovane collega italiano Tony Arbolino. Ieri il maiorchino si è sottoposto ad un controllo medico per verificare le sue condizioni dopo l’infortunio procuratosi nelle prime prove libere del Gp d’Olanda. Il pilota Honda spera di poter tornare in sella alla ...

MotoGp mercato - tutte le trattative in vista del 2020. Il possibile addio di Zarco e l’arrivo di Binder ma i fari sono puntati su Jorge Lorenzo : La stagione della MotoGP si sta godendo il meritato riposo estivo dopo il primo estenuante rush che ha condotto team e piloti da marzo fino a luglio; la fase iniziale del Mondiale 2019 ha offerto parecchie conferme condite da qualche assoluta novità: pollice in sù fino qui a pieni voti per lo strapotere tecnico del connubio Marc Marquez – Honda che ha di fatto già ipotecato l’ottavo titolo iridato grazie a una costanza di risultati ...

MotoGp – Il campionato già chiuso e le voci sul possibile ritiro di Lorenzo - Crutchlow difende Jorge : “abbiate rispetto!” : Cal Crutchlow difende Jorge Lorenzo dopo le recenti voci di un suo possibile ritiro: le parole del britannico della LCR La MotoGp è in vacanza: dopo la gara di domenica al Sachsenring i piloti possono finalmente godersi un po’ di relax con la pausa estiva della stagione 2019. Marc Marquez domina la classifica piloti con un ottimo vantaggio sui suoi rivali, ma al ritorno in pista sono in tanti a voler dare filo da torcere allo ...

MotoGp – La Honda fa chiarezza sul possibile ritiro di Lorenzo - il GM Kuwata sicuro : “ci aspettiamo che Jorge…” : Il general manager HRC si è soffermato sul possibile ritiro di Jorge Lorenzo, esprimendo quello che è il pensiero del team La notizia del possibile ritiro di Jorge Lorenzo al termine di questa stagione ha spiazzato la Honda, che con il pilota maiorchino ha un contratto in essere fino al 2020. Alessandro La Rocca /LaPresse Se Alberto Puig ha mostrato tutta la propria sorpresa riguardo questa indiscrezione, il general manager HRC Tetsuhiro ...

MotoGp - Alberto Puig su Jorge Lorenzo : “Tornerà con rinnovata motivazione. E’ un campione” : La classe MotoGP è giunta al giro di boa. Al Sachsenring (Germania), Marc Marquez ha dato una grande dimostrazione di forza, conquistando il quinto successo stagionale (il decimo sul tracciato tedesco in carriera) e aumentando il vantaggio in classifica generale nei confronti del ducatista Andrea Dovizioso, giunto solo quinto. Le 58 lunghezze che separano il forlivese dall’iberico sono un tesoretto importante per quest’ultimo, frutto ...

MotoGp – Jorge Lorenzo pensa al ritiro? La reazione di Alberto Puig alle clamorose indiscrezioni : Alberto Puig dice la sua sulle clamorose indiscrezioni circolate ieri, riguardo un imminente ritiro di Jorge Lorenzo Nella giornata di ieri ha iniziato a circolare una clamorosa indiscrezione, secondo la quale Jorge Lorenzo sembra pensare al ritiro. Periodo difficile per il maiorchino, costretto a saltare le gare di Assen e del Sachsenring a causa di un brutto infortunio procuratosi nelle prove libere del Gp d’Olanda. Le ...

MotoGp : Jorge Lorenzo sta pensando al ritiro a fine stagione? Lo spagnolo potrebbe spiazzare tutti : Non è un momento facile per Jorge Lorenzo. La frattura della sesta vertebra dorsale, per quanto è accaduto ad Assen (Olanda) nel corso delle prove libere dell’ottavo round del Mondiale 2019 di MotoGP, è stato un colpo durissimo per il maiorchino. Al di là delle criticità fisiche per le quali Jorge ha già avviato una fase di riabilitazione scrupolosa, quello che preoccupa sono le conseguenze psicologiche sul pilota iberico. Fino ad ora, il ...

MotoGp - clamoroso colpo di scena in casa Honda : Jorge Lorenzo ha deciso di ritirarsi! : Il maiorchino sarebbe stanco dei continui infortuni che lo stanno martoriando da qualche anno e, a fine stagione, potrebbe annunciare il proprio addio La carriera di Jorge Lorenzo potrebbe essere arrivata al capolinea, chiudendosi definitivamente al termine della stagione in corso. Una scelta maturata negli ultimi giorni, dopo l’ennesimo infortunio patio lo scorso week-end durante la prima sessione di libere del Gp di ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo - Jorge e quella chiamata a… Vincenzo Nibali : la rivelazione dello Squalo : Jorge Lorenzo freme dalla voglia di tornare in pista: la telefonata a Vincenzo Nibali per ‘accorciare i tempi’ Niente Gp di Germania per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Honda sarà sostituito da Stefan Bradl a causa delle condizioni riportate nella caduta nelle Fp1 del Gp d’Olanda. Frattura a due vertebre per Lorenzo, che nelle foto su social si mostra con un particolare sostegno al busto. Il maiorchino però non ha ...

MotoGp - Jorge Lorenzo e quell’incontro particolare : al bar spunta un… due volte campione del mondo [FOTO] : Il pilota della Honda, in convalescenza dopo la caduta di Assen, ha incontrato un suo famoso connazionale al bar, con cui ha preso un caffè Jorge Lorenzo ha iniziato il lungo percorso di riabilitazione per tornare in pista, dopo la terribile caduta avvenuta nelle libere di Assen che gli ha procurato due fratture alle vertebre. In questo periodo di convalescenza, lo spagnolo ha incontrato niente meno che Fernando Alonso in un bar di Lugano, ...

MotoGp - la Ducati e Petrucci vicinissimi al rinnovo : respinto anche l’assalto di… Jorge Lorenzo : Il rinnovo di Danilo Petrucci è quasi cosa fatta, ridotte le distanze tra le parti e annuncio che potrebbe arrivare al Sachsenring. Intanto Lorenzo… Il traguardo appare ormai vicinissimo, la Ducati e Danilo Petrucci navigano a gonfie vele verso il rinnovo di contratto, che dovrebbe essere ufficializzato nel corso del week-end del Sachsenring. Alessandro La Rocca/LaPresse Nella giornata di ieri si è consumato l’ultimo atto di ...