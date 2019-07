Moonlighter e This War of Mine saranno disponibili gratuitamente su Epic Games Store la

eurogamer

(Di venerdì 19 luglio 2019) Anche se Limbo di Playdead è attualmente l'ultimo gioco per PC gratuito su, la prossima settimana arriveranno due giochi gratuiti. Si tratta diWar of, chegratis il ​​25 luglio tramite il negozio.di Digital Sun combina l'esplorazione di dungeon in stile Zelda con grafica pixel e vendita di oggetti. Nei dungeon combatterete contro tutti i tipi di nemici, potrete saccheggiare tutti i materiali, venderli per guadagnare e acquistare nuove armi e armature per successive esplorazioni.War ofè l'acclamato titolo di sopravvivenza di 11 bit Studios durante l'assedio di Sarajevo nella guerra bosniaca. I giocatori dovranno gestire un gruppo di sopravvissuti, mandandoli a raccogliere le risorse necessarie con ogni mezzo. Il gioco ha ricevuto vari DLC incluso lo Stories Season Pass con tre nuovi ...

