Monti getta ombre sul governo | ' Alla base della politica estera c' è un documento segreto?'

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Marionon perde occasione per manifestare un punto di vista piuttosto critico nei confronti dell'attuale. A loro volta Lega e Movimento Cinque Stelle non hanno mai fatto capire di nutrire particolare simpatia nei confronti di colui il quale è stato il premier deltecnico che ha lasciato in eredità leggi come la Fornero, profondamente criticate da leghisti e grillini. Quella che, però, il senatore riservasquadra di Giuseppe Conte sulle pagine di Repubblica è una totale manifestazione di dissenso. Una lunga intervista (a firma di Francesco Manacorda), in cui muove critiche su diversi aspetti delle politiche messe in atto.critico su alcune dichiarazioni di Salvini sulla Russia Questi sono i giorni in cui tiene banco la questione relativa ai presunti rapporti tra la Russia e la Lega. Interpellato sulla questione, l'ex presidente del Consiglio ha inteso ...

Abitarearoma : ???????? Il generale Monti scelto da #Raggi per dirigere il Dipartimento #Ambiente getta la spugna e se ne va ?? Benvenu… -