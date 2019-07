Montecitorio da oggi è "Plastic free"

La Camera dei deputati diventa "".Entra in vigore così la decisione, adottata dal Collegio dei Questori, che prevede l'eliminazione dei contenitori dia monouso per l'acqua da tutte le aree di ristoro dei Palazzi della Camera. Dapresso i ristoranti, i bar e la buvette disi potrà consumare acqua solo in bottiglie di vetro o proveniente dalla rete idrica pubblica. E' quanto si legge in un comunicato dell'ufficio stampa della Camera.(Di venerdì 19 luglio 2019)