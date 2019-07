Mondiali Nuoto Sincronizzato 2019 – Italia 5ª nel libero a squadre | medaglia d’oro alla

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini/Flamini secondi in qualifica. L’Italia recupera il quinto posto nel libero a squadre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Si chiude qui questa ottava finale, Russia – Cina – Ucraina – Giappone – Italia e Spagna! Appuntamento a domani mattina per l’ultima giornata di gare, con due finali! Buon proseguimento. 13.26 E’ FATTA! quinto posto recuperato!!!! Ottima permormance quella delle azzurre, grande espressività e buona tecnica per le nostre sincronette che hanno davvero ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini/Flamini secondi in qualifica. In corso la finale del libero a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Comincia la routine delle canadesi, settime al preliminare alle nostre spalle. 12.06 Qualche piccola differenza di angolo nell'esecuzione ma nulla di trascendentale. 4'15, tempo massimo possibile per Israele che ferma il primo score di giornata a 83.2667 (24.9000 di esecuzione, 33.4667 di impressione, 24.9000 di difficoltà) leggero incremento dalla qualificazione di tre ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Occhipinti bronzo nella 25 km! Settebello ai quarti - Flamini/Minisini secondi. In gara l’Italia nel sincronizzato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Si comincia dalla maratona delle acque libere che chiude di fatto il programma del Nuoto di fondo. Dopo l’argento della staffetta mista e il bronzo della 10 km di Rachele Bruni, spetterà a Simone Ruffini, Alessio Occhipinti, Barbara Pozzobon e ad Arianna Bridi cercare di tenere alto il vessillo italico in una 25 km molto ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : il possibile tabellone del Settebello. Grecia ai quarti - evitate Serbia e Croazia : La vittoria, piuttosto netta, della Serbia per 9-3 sulla Grecia ha posto un ulteriore tassello nella composizione del tabellone della seconda fase del torneo maschile dei Mondiali di Pallanuoto: la formazione ellenica, a meno di imprevedibili scivoloni del Montenegro contro la Corea del Sud, finirà nello spicchio dove c’è l’Italia, che all’alba italiana, vincendo il Girone D, si è qualificata direttamente ai ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Occhipinti bronzo nella 25 km! Settebello ai quarti - Flamini/Minisini secondi. Dominio cinese nella piattaforma maschile - tra poco il sincronizzato

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Occhipinti bronzo nella 25 km! Settebello ai quarti - Flamini/Minisini secondi. Dominio cinese nella semifinale della piattaforma maschile

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : grande Italia! Occhipinti bronzo nella 25 km - Settebello ai quarti - Minisini secondo. In corso l'ultima rotazione nella semifinale della piattaforma maschile

Nuoto - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Detti-Paltrinieri-Pellegrini-Panziera : il poker d’assi azzurro. Ma non solo… : L’Italia cala gli assi al Mondiale di Gwangju e punta a un bel bottino di medaglie in piscina. Gli atleti di punta sono più dei quattro assi annunciati per il movimento azzurro ma, andando per ordine, nell’analisi delle carte da medaglia per l’Italia, è giusto proprio partire dagli atleti più attesi. GABRIELE DETTI: Se la giocherà in due specialità per la medaglia. A Budapest gli riuscì la doppietta di podi e a Gwangju ci ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : grande Italia! Occhipinti bronzo nella 25 km - Settebello ai quarti - Minisini secondo. In corso la semifinale della piattaforma maschile

Mondiali di nuoto 2019 – Giornata di finali per tuffi e sincro : il programma delle gare di sabato 20 luglio : Si comincia con la finale del trampolino da tre metri sincro per concludere con quella dalla piattaforma da dieci metri maschile: in mezzo il sincro In attesa di cominciare a vivere le emozioni del nuoto, che scatterà domenica con le prime batterie, domani vanno in scena le finali dei tuffi e del sincronizzato. Si comincia con quella del trampolino da tre metri sincro mixed, per proseguire poi con gli ultimi atti del duo mixed libero e del ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Alessio Occhipinti : “Sapevo di stare bene - ma la medaglia è inaspettata. Sono veramente felice” : Nella notte italiana si Sono disputate le 25 km dei Mondiali di Nuoto di fondo a Gwangju, in Corea del Sud: nella gara maschile medaglia di bronzo per Alessio Occhipinti, davanti a Simone Ruffini, quarto, mentre nella prova femminile settima Arianna Bridi e tredicesima Barbara Pozzobon. I quattro azzurri hanno parlato al sito federale a fine gara. Alessio Occhipinti: “Sapevo di stare bene, ma la medaglia è inaspettata, così come quella ...

VIDEO Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : gli highlights della 25 km maschile. Alessio Occhipinti è medaglia di bronzo! : Alessio Occhipinti ha vinto la medaglia di bronzo nella 25 km maschile ai Mondiali di Nuoto di fondo di Gwangju, in Corea del Sud: l’azzurro ha chiuso alle spalle del francese Reymond, che si è preso l’oro in volata sul russo Belyaev. Quarto posto per l’altro azzurro in gara, Simone Ruffini. GLI highlights della 25 KM MASCHILE DEI Mondiali DI Nuoto DI fondo roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Germania-Italia 7-8. Sandro Campagna : “Positivo il fatto di aver vinto soffrendo e superando le criticità” : Il Settebello ha sconfitto la Germania per 8-7 nella terza giornata dei Mondiali di Pallanuoto, andando a vincere il Gruppo D e volando direttamente ai quarti di finale. A fine gara hanno commentato il successo azzurro al sito federale il CT Sandro Campagna ed il match winner, Bodegas. Il CT Sandro Campagna descrive così la gara con la Germania: “Ancora non stiamo esprimendo le nostre potenzialità di gioco, quindi prendiamo di positivo il ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : grande Italia! Occhipinti bronzo nella 25 km - Settebello ai quarti - Minisini secondo