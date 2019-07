Mondiali di Scherma – Santarelli di bronzo nella spada maschile | l’azzurro sincero

sportfair

(Di venerdì 19 luglio 2019)digara individuale diaidiin corso a Budapest Ancora una medaglia per l’Italia della: è Andreaa mettersi al collo, oggi, a Budapest, una splendida medaglia di. L’azzurro è stato sconfitto in semifinale dall’ungherese Gergely Siklosi con il punteggio di 15-9, ma sorride per il bel traguardo iridato e si prepara ora alla sfida a squadre. “Considerando che questo è un mondiale di qualifica e che la gara più importante è quella a squadre è ovvio che si sale in pedana per vincere ed è venuta fuori una giornata bellissima. Sono molto deluso della mia semifinale perchè vincevo 4-1 ed ho buttato via un’occasione, però sono onesto non avendoci messo il massimo dell’attenzione perchè sono molto concentrato sulla gara a squadre. Non mi aspettavo di tirare così, ho tirato libero, ...

