Mondiali di nuoto 2019 – Il Settebello fa en plein | Germania ko | gli azzurri ai quarti

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Germania 8-7. Settebello ai quarti di finale - ma che fatica! : L’Italia della Pallanuoto soffre, va sotto, ma reagisce e va a prendersi la vittoria che vale i quarti di finale ai Mondiali di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello, al termine di una partita giocata a corrente alternata, supera la Germania per 8-7 e vince il Girone D (sarebbe stato sufficiente il pari), evitando gli ottavi ed un tabellone più complicato. Memori dell’ultima amichevole, terminata sul 12-10, a pochi giorni dal via ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Splendido bronzo per Occhipinti nei 25km di fondo - medaglia di legno per Ruffini : Occhipinti terzo nei 25km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, quarto Ruffini. Niente da fare per le azzurre nella gara femminile Alessio Occhipinti conquista la medaglia di bronzo nella maratona di 25 chilometri nuotata nel mar Giallo dell’Expo Ocean Park di Yeosu con pioggia e vento da sud. Il 23enne romano – tesserato per il CC Aniene, allenato dal tecnico federale Emanuele Sacchi, argento nei 1500 alle Universiadi di ...

Nuoto - Mondiali 2019 : i favoriti gara per gara della competizione maschile. Detti e Paltrinieri gli assi azzurri : Dal 21 al 28 luglio i Mondiali di Nuoto 2019, in piscina, prenderanno finalmente il via. Il Nambu University Municipal Aquatics Center sarà teatro di grandi sfide in quel di Gwangju (Corea del Sud) e saranno davvero tanti i protagonisti che potrebbero centrare il risultato pieno e far loro l’iride in una manifestazione che promette scintille. Andiamo dunque a scoprire quelli che potranno essere i favoriti gara per gara della competizione ...

Nuoto Mondiali 2019 - 25 km : il bronzo del cuore di Alessio Occhipinti! Vince Reymond in volata su Belayev - quarto Ruffini. Cunha bis fra le donne : Il protagonista che non ti aspetti e che potrebbe essere il volto nuovo per il fondo del futuro in Italia. Alessio Occhipinti conquista la terza medaglia della spedizione italiana a Gwangju nel Nuoto di fondo chiudendo terzo la 25 km, corsa da protagonista soprattutto nella parte finale di gara. Un pizzico di rammarico per il quarto posto di Simone Ruffini, che ha disputato comunque un’ottima gara, inchinandosi, come Occhipinti, ai due più ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in vetta - Italia in ottava posizione con tre argenti e due bronzi : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Occhipinti bronzo nella 25 km - Settebello ai quarti - Minisini secondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Si comincia dalla maratona delle acque libere che chiude di fatto il programma del Nuoto di fondo. Dopo l’argento della staffetta mista e il bronzo della 10 km di Rachele Bruni, spetterà a Simone Ruffini, Alessio Occhipinti, Barbara Pozzobon e ad Arianna Bridi cercare di tenere alto il vessillo italico in una 25 km molto ...

LIVE Italia-Germania 7-7 - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : Settebello in sofferenza contro i tedeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’08” Superiorità per l’Italia, Campagna chiama timeout. 5’11” GOOOLLLLL!!!! FIGLIOLI!!!!!! Gran diagonale dalla distanza! Italia-Germania 7-7. 5’44” Fallo in attacco di Velotto. 7’02” Del Lungo para su conclusione di Reibel in superiorità. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. Italia-Germania 6-7 3″ Gol Germania. Rapido uno-due ...

LIVE Italia-Germania 6-7 - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : Settebello in difficoltà contro i tedeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’02” Del Lungo para su conclusione di Reibel in superiorità. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. Italia-Germania 6-7 3″ Gol Germania. Rapido uno-due Stamm-Eidner e Del Lungo è battuto. Italia-Germania 6-7. 1’17” Tiro di Figlioli da lontano murato dalla difesa tedesca. 2’14” Importante palla recuperata in difesa da Figari. 3’16” ...

LIVE Italia-Germania 6-5 - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : il Settebello torna a condurre con Dolce : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’05” GOOOLLL!!!! DolceEE!!! L’Italia ancora una volta concretizza l’uomo in più, ed è il quarto consecutivo in superiorità. Italia-Germania 6-5. 5’41” Gol Germania. Rigore realizzato da Reibel e concesso per fallo di Di Somma. Italia-Germania 5-5. 6’00” GOOOLLLL!!!!! DI FULVIO!!!!! Al limite della fine del possesso azzurro, gran tiro da fuori ...

LIVE Italia-Germania 4-4 - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : Soffre nella prima metà di gara il Settebello : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO QUARTO. Italia-Germania 4-4 59″ Echenique ci prova da fuori ma non trova lo specchio. 1’57” GOOLLLL!!!!! AICARDI!!!!! Bella palla al centro per Aicardi, che riesce a girarsi e concludere in maniera vincente. Italia-Germania 4-4. 2’46” GOOOLLLLL!!!! DI FULVIOOOOO!!!! Superiorità azzurra, gran giro palla e conclusione potente dell’azzurro. ...

LIVE Italia-Germania 2-3 - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : Gielen riporta avanti i tedeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’15” Gol Germania. Marko Stamm gela Del Lungo e il Settebello con un gran diagonale in superiorità. Italia-Germania 2-4. 5’14” Gol Germania. Rigore realizzato da Gielen, concesso per fallo di Renzuto. Italia-Germania 2-3. 5’34” GOOOLLLL!!!! DI FULVIO!!!!! L’Italia finalmente concretizza la superiorità numerica con una gran conclusione da fuori. ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Minisini/Flamini secondi nel preliminare del duo libero. Continua il duello con la Russia : E’ sempre Russia contro Italia. Dopo il tecnico, anche nel duo libero dei Mondiali di Gwangju Continua il duello tra le due nazioni. Oggi si è svolto il turno preliminare, un antipasto della sfida per le medaglie di domani. Russia prima ed Italia seconda e saranno ancora queste due nazioni, le uniche a sfondare il muro dei 90 punti, a contendersi quasi sicuramente il titolo iridato. Una bella prestazione di Giorgio Minisini e Marta ...