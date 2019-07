Missione spaziale Apollo 11 | la Bolaffi celebra il 50° anniversario dello sbarco sulla

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Mancano poche ore e poi potremore il 50°dell’uomoluna. In tutto il mondo sono tantissime le iniziative per festeggiare il ricordo di quella storica impresa e in Italia, precisamente a Torino, c’è un modo molto particolare: il collezionismo. Lorenzo Dellavalle, presidente di, ha raccontato di come, da storici esperti di francobolli, siano riusciti prima a scoprire l’esistenza dei leggendari “cosmogrammi“, termine tra l’altro coniato proprio in, e poi ad entrarne in possesso. “Fu soltanto negli anni successivi alloLuna – ha spiegato il presidente – che, via via, acquisimmo la certezza che esistevano, per ciascuno dei voli, dall’11 in avanti, dei documenti postali trasportati. Fummo poi certi che i tre astronauti dell’11 trasportarono ...

SkyTG24 : Sbarco sulla Luna, le canzoni e i libri dedicati all'allunaggio - timbusiness : La missione spaziale #Apollo11 e tutta la corsa allo spazio hanno generato un incredibile fall-out di innovazioni e… - ilpost : La missione spaziale Apollo 11 -