Missione spaziale Apollo 11 | il Doodle di Google celebra lo sbarco sulla Luna

Missione spaziale APOLLO 11/ Video - Aldrin - Armstrong e Collins non si amarono mai : MISSIONE SPAZIALE APOLLO 11, Video : i tre astronauti che presero parte alla MISSIONE Aldrin , Armstrong e Collins , non si amarono mai

Missione spaziale Apollo 11 : in che modo l’umanità può ancora oggi vedere le immagini della Luna : Anche se sono trascorsi esattamente 50 anni dal primo sbarco sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969, le immagini che stiamo rivedendo in queste settimane spiccano ancora oggi per nitidezza e qualità. Il motivo per il quale questo evento è così fortemente radicato nella memoria collettiva, anche di chi non era ancora nato all’epoca, è che gli astronauti della Missione Spaziale Apollo 11 ci hanno regalato non solo un sogno, ma una serie di reperti ...