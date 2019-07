Missione Spaziale Apollo 11 | a Pisa sfilerà un corteo di personaggi di Guerre Stellari

Missione Spaziale Apollo 11 - la cronaca dello sbarco sulla luna : cosa successe 50 anni fa : 50 anni fa la NASA portava a compimento una Missione che sarebbe diventata epica: il primo sbarco dell’uomo sulla luna. Per arrivare lì, gli astronauti Neil Armstrong, Edward “Buzz” Aldrin e Michael Collins (che però rimase in orbita intorno alla luna e non mise piede sulla sua superficie) furono lanciati a bordo di quello che allora era il razzo più alto e più potente mai fatto decollare. Il Saturn V era un gigante con i suoi 110 metri di ...

Missione Spaziale Apollo 11 - Italia in prima fila per tornare sulla Luna grazie a una tecnologia unica : L’Italia e’ in prima fila nella nuova corsa alla Luna: “il nostro Paese ha la possibilita’ di avere un ruolo assolutamente primario, grazie alle conoscenze acquisite partecipando alla costruzione della Stazione spaziale Internazionale”, ha detto all’ANSA il presidente dell’Agenzia spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia. Il riferimento e’ all’esperienza Italiana nella costruzione dei ...

Missione Spaziale Apollo 11 - la Bolaffi celebra il 50° anniversario dello sbarco sulla luna con i cosmogrammi e il collezionismo [GALLERY] : Mancano poche ore e poi potremo celebrare il 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna. In tutto il mondo sono tantissime le iniziative per festeggiare il ricordo di quella storica impresa e in Italia, precisamente a Torino, c’è un modo molto particolare: il collezionismo spaziale. Lorenzo Dellavalle, presidente di Bolaffi, ha raccontato di come, da storici esperti di francobolli, siano riusciti prima a scoprire l’esistenza ...

Missione Spaziale Apollo 11 - Stati Uniti in festa : Trump riceve Aldrin - Collins e la famiglia Armstrong alla Casa Bianca [FOTO] : Stati Uniti d’America in festa per celebrare il 50° anniversario della Missione spaziale Apollo 11. Due astronauti dell’Apollo 11 e i familiari del terzo ricevuti alla Casa Bianca, l’obelisco del Washington Monument illuminato di sera come il razzo Saturn V in uno show spaziale, la tuta di Neil Amstrong restaurata e nuovamente esposta al pubblico dopo 13 anni: sono alcune delle iniziativa con cui l’America celebra il ...

Sbarco sulla Luna : undici straordinarie curiosità sulla Missione Spaziale Apollo 11 : L’equipaggio della Missione Apollo 11 della NASA atterrò con sicurezza sulla Luna il 20 luglio del 1969. Quell’incredibile momento segnò la prima volta che un essere umano mise piede su un mondo diverso dalla Terra. Condotta dagli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, circa 600 milioni di persone guardarono l’alLunaggio in diretta TV. La NASA sostiene: “50 anni fa, abbiamo guardato tutti insieme. Quando la Missione Apollo 11 ...

Missione Spaziale Apollo 11 - dopo 50 anni la NASA vuole tornare di nuovo sulla luna : i segreti del programma Artemis : 50 anni dopo la grande impresa della Missione Apollo 11, la NASA vuole riportare l’uomo sulla superficie lunare con il programma Artemis, ma questa volta per sviluppare una presenza permanente sul satellite. Il nome del programma deriva da Artemis, dea greca della luna e sorella gemella di Apollo. Nome per niente affidato alla casualità, dunque. Il programma Artemis è la rinominazione di diverse precedenti attività che la NASA stava già ...

Missione Spaziale APOLLO 11/ Video - astronauta Guidoni 'sogno di una generazione' : MISSIONE SPAZIALE APOLLO 11: a cinquant'anni dall'allunaggio parla l'astronauta Guidoni 'il sogno di un'intera generazione'.

Missione Spaziale Apollo 11/ Video - allunaggio finto? Teorie complotto 50 anni dopo : Missione spaziale Apollo 11: a cinquant'anni dall'allunaggio c'è chi ancora non ci crede. Le Teorie del complotto vanno avanti anche dopo le smentite.

Missione Spaziale Apollo 11 : quanto è costata in totale e chi l’ha finanziata : Missione spaziale Apollo 11: quanto è costata in totale e chi l’ha finanziata quanto è costata la Missione spaziale Apollo 11, cioè quella che ha portato l’uomo sulla Luna per la prima volta? Non pochi hanno tentato di proporre una cifra, tuttavia, si sono scontrati con delle difficoltà. Missione spaziale Apollo 11: costo tra i 28 e i 30 miliardi di dollari Innanzitutto, se si vuole quantificare il costo della Missione spaziale Apollo ...

Missione Spaziale Apollo 11 : il Doodle di Google celebra lo sbarco sulla Luna : Il Doodle di Google del 19 luglio celebra il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, attraverso un'animazione di cinque minuti che ripercorre le tappe fondamentali dell'Apollo 11. A commentare le immagini è Michael Collins, uno dei tre astronauti della celebre Missione. Fu l'unico dei tre a non poter mettere piede sulla regolite Lunare, poiché pilota del Modulo di comando e servizio rimasto in orbita.Continua a leggere

Missione Spaziale APOLLO 11/ Video - Aldrin - Armstrong e Collins non si amarono mai : MISSIONE SPAZIALE APOLLO 11, Video: i tre astronauti che presero parte alla MISSIONE Aldrin, Armstrong e Collins, non si amarono mai

Missione Spaziale Apollo 11 : in che modo l’umanità può ancora oggi vedere le immagini della Luna : Anche se sono trascorsi esattamente 50 anni dal primo sbarco sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969, le immagini che stiamo rivedendo in queste settimane spiccano ancora oggi per nitidezza e qualità. Il motivo per il quale questo evento è così fortemente radicato nella memoria collettiva, anche di chi non era ancora nato all’epoca, è che gli astronauti della Missione Spaziale Apollo 11 ci hanno regalato non solo un sogno, ma una serie di reperti ...

Missione Spaziale APOLLO 11/ Video - l'annuncio di JFK : "Andiamo sulla Luna" : MISSIONE SPAZIALE APOLLO 11, Video. Sette anni prima dello sbarco sulla Luna, arrivò l'annuncio dell'ex presidente Usa Kennedy

Missione Spaziale Apollo 11/ Video - il 50° dell'uomo sulla Luna raccontato da Collins : Missione spaziale Apollo 11 Video, lo speciale Doodle di Google dedicato allo sbarco sulla Luna dei tre astronauti americani