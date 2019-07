Missione spaziale Apollo 11 | 50° anniversario dell’allunaggio | storia | teorie e curiosità

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il 20 luglio 1969 il pianeta seguiva col fiato sospeso la11 della NASA, che ha cambiato il corso dellaportando il primo uomo sulla Luna. Cinquant’anni dopo, il pianeta celebra con lo stesso entusiasmo quel passo cruciale per l’umanità. Come noto, il primo uomo a camminare sul nostro satellite è stato l’astronauta NASA Neil Armostrong, seguito da Buzz Aldrin, il secondo uomo a camminare sul suolo lunare. In quei momenti, Michael Collins manteneva il controllo dellaa bordo del modulo Columbia. Per 2 ore e 31 minuti, Armstrong è rimasto sul suolo lunare lasciandovi l’impronta dell’umanità. Indimenticabili le sue parole: “Questo è un piccolo passo per un uomo ma un gigantesco balzo per l’umanità“. Quel giorno 900 milioni di persone in tutto il mondo erano incollate alla televisione, solo in Italia ...

