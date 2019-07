Missione Apollo 11 | dagli astronauti ai “terrestri” | 50 anni di innovazioni dalla Luna

Missione spaziale Apollo 11/ Video - il 50° dell'uomo sulla Luna raccontato da Collins : Missione spaziale Apollo 11 Video, lo speciale Doodle di Google dedicato allo sbarco sulla Luna dei tre astronauti americani

Missione spaziale Apollo 11 - la storia dell’allunaggio a 50 anni dallo sbarco sulla Luna : Icona della conquista Lunare (foto: Nasa) Quel 24 luglio 1969 il cerchio si chiudeva, con la Missione spaziale Apollo 11. Ad aprirlo era stato sette anni prima l’allora presidente degli Stati uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy, quando alla Rice University proclamò IL discorso. Quello col quale prometteva al suo popolo la Luna. “Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio e di impegnarci anche ...

La Missione spaziale Apollo 11 : Un veloce ripasso sull'anniversario di cui parlano tutti, a cominciare da Google che l'ha anticipato di un giorno

Missione spaziale Apollo 11 - 50° anniversario dell’allunaggio : storia - teorie e curiosità sullo Sbarco sulla Luna : Il 20 luglio 1969 il pianeta seguiva col fiato sospeso la Missione spaziale Apollo 11 della NASA, che ha cambiato il corso della storia portando il primo uomo sulla Luna. Cinquant’anni dopo, il pianeta celebra con lo stesso entusiasmo quel passo cruciale per l’umanità. Come noto, il primo uomo a camminare sul nostro satellite è stato l’astronauta NASA Neil Armostrong, seguito da Buzz Aldrin, il secondo uomo a camminare sul ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio – Apollo 11 - la Missione che emozionò il mondo : Il 20 luglio 1969, 600 milioni di persone hanno guardato con ansia ed emozione Neil Armstrong ed Edward E. “Buzz” Aldrin Jr. muovere i loro primi passi sulla superficie della Luna. I primi umani nella storia a lasciare le loro impronte sulla regolite Lunare, Armstrong e Aldrin hanno fatto la storia e impressionato il mondo avventurandosi coraggiosamente oltre la Terra. Tra pochi giorni festeggeremo il 50° anniversario di questa grande impresa ...

Apollo 11 : ecco la Cioccoluna creata dai maestri della scuola del Cioccolato Perugina per celebrare i 50 anni della storica Missione : Il 20 luglio del 2019 si celebrano i cinquant’anni dal primo sbarco dell’uomo sulla Luna. Per l’occasione i grandi maestri della scuola del Cioccolato Perugina hanno realizzato una speciale torta mousse che reinterpreta la superficie lunare rivestita interamente di Cioccolato. Un momento storico che ha segnato il XX secolo, un evento che ha tenuto incollati alla televisione circa 900 milioni di persone, di cui 20 milioni solo italiani, ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio : Google dedica un doodle alla Missione Apollo 11 : Un doodle di Google verrà pubblicato in occasione del 50° anniversario dell’alLunaggio: 50 anni fa, la Missione Apollo 11 della NASA ha cambiato la nostra concezione di possibile e impossibile, facendo sbarcare degli esseri umani sulla superficie della Luna – e riportandoli a casa sani e salvi – per la prima volta nella storia. Il Google di doodle, che rimanda a un video, celebra il momento in cui è stato raggiunto ...

Sbarco sulla luna - c’era anche un po’ di Italia nella Missione Apollo 11 : l’ingegnere siciliano Filippo Pagano che insegnò a volare ad Armstrong : Il 20 luglio ricorre il 50° anniversario del primo Sbarco sulla luna con la missione Apollo 11, entrata di diritto nella storia come la missione che ha portato il primo uomo a mettere piede su un mondo diverso dalla Terra. Da allora è cambiato il nostro modo di guardare al satellite e anche l’approccio all’esplorazione spaziale. Protagonisti indiscussi dell’impresa gli Stati Uniti, che con la NASA avrebbero portato poi complessivamente 12 uomini ...

Sbarco sulla Luna - New York ricrea la Missione Apollo 11 : un’esperienza interattiva “catapulterà” il pubblico sulla superficie lunare : È sempre più vicino il 20 luglio, giorno in cui ricorre il 50° anniversario del primo Sbarco sulla Luna e negli Stati Uniti tutto è pronto per festeggiare l’impresa in grande stile. Il museo di Storia Naturale di New York, per esempio, ricrea con un’esperienza interattiva la storica missione Apollo 11, quando per la prima volta, il 20 luglio del 1969, l’uomo mise piede sul satellite della Terra. Grazie ad un proiettore ...

A 50 anni dall’Apollo 11 e dopo 12 uomini sulla Luna - ora potrebbe essere il turno della prima donna con la Missione Artemis : A 50 anni dalla missione Apollo 11 e dopo 12 uomini approdati sulla superficie Lunare, Jim Bridenstine, amministratore capo della NASA, ha parlato di una donna sulla Luna che potrebbe lasciare la sua impronta nel 2024 con la missione Artemis (Artemide). Nome scelto non a caso, dal momento che Artemide era la dea greca della caccia e della Luna e sorella di Apollo. “Il programma Apollo ha cambiato per sempre la storia … ma Apollo ...

Astronomia - Missione Apollo 11 : il Planetario di Reggio Calabria festeggia i 50 anni dell’uomo sulla Luna : Cade domani, 16 luglio 2019, il 50° anniversario del lancio della missione Apollo 11, partita la Cape Kennedy verso la Luna. Il lancio avvenne alle 15:32, ora italiana, con a bordo il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo Lunare Edwin ‘Buzz’ Aldrin e il pilota del modulo di comando Michael Collins. Due ore, 44 minuti e un’orbita e mezza dopo l’Apollo 11 fu spinto verso la Luna e, dopo 109 ore e 42 minuti dal lancio, Armstrong appoggiò ...

Sbarco sulla Luna : come ripercorrere la Missione Apollo 11 “in tempo reale” : Grazie ad un ricercatore della NASA, Ben Feist, è possibile partecipare a un fantastico viaggio in tempo reale, che ci porta alla scoperta della missione Apollo 11 e dello Sbarco sulla Luna, così come si è svolto 50 anni fa: Feist ha realizzato un sito web basandosi interamente su materiale storico. Sono stati digitalizzati, ripristinati e resi disponibili per la prima volta al pubblico ben 50 canali audio del controllo missione, che coprono ...

Palermo - domani a Palazzo Reale “Destinazione Luna” : un’esperienza esclusiva e coinvolgente per rivivere la Missione Apollo 11 : Il 16 luglio 1969 iniziò un nuovo cammino oltre ogni confine: l’uomo partì per la Luna. Un’impresa straordinaria, di cui molti hanno perso coscienza, che portava con sé la speranza di cambiare la vita dell’umanità. Un nuovo viaggio di Cristoforo Colombo che, di fatto, dava l’avvio all’era spaziale. La Fondazione Federico II e l’Assemblea regionale siciliana con l’Inaf, Osservatorio Astronomico di Palermo con il supporto tecnologico offerto ...