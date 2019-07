Migranti | tre tunisini arrestati ad Agrigento perché violavano il decreto di espulsione

Migranti : tornati in Italia dopo l'espulsione - arrestati tre tunisini : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Agrigento ha arrestato tre cittadini stranieri sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi perché tornati in Italia dopo l'espulsione. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile agrigentina, diretta da Giovanni Minardi. Gli arrestati sono ac

Migranti : tornati in Italia dopo l’espulsione - arrestati tre tunisini : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) – La Polizia di Stato di Agrigento ha arrestato tre cittadini stranieri sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi perché tornati in Italia dopo l’espulsione. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile agrigentina, diretta da Giovanni Minardi. Gli arrestati sono accusati di violazioni di reingresso nel territorio nazionale e per la violazione del decreto sicurezza. In particolare, A.N. ...

Migranti - “negli ultimi 12 mesi la Francia ha respinto oltre 18mila persone a Ventimiglia”. Ecco i dati ufficiali : Sono 18.125 le persone respinte negli ultimi 12 mesi alla frontiera di Ventimiglia dalla polizia francese, prevalentemente provenienti da Nigeria, Mali, Costa d’Avorio, Guinea e Algeria. Numeri che vanno ad aggiungersi a coloro che sono espulsi per via del Trattato di Dublino e riaccompagnati a Bardonecchia e in aereo da Austria, Olanda e Germania. Le persone respinte sono regolari sul territorio italiano, eppure non sempre vengono rilasciate ...

Migranti : Agrigento - bloccate oltre venti lettere minacce a Patronaggio : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Una ventina di lettere di minacce indirizzate al Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio sono state bloccate al centro di smistamento postale di Favara (Agrigento). Tra queste, come apprende l'Adnkronos, ci sono due lettere che sono anche rivolte alla gip Aless

Migranti : Agrigento - bloccate oltre venti lettere minacce a Patronaggio : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Una ventina di lettere di minacce indirizzate al Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio sono state bloccate al centro di smistamento postale di Favara (Agrigento). Tra queste, come apprende l’Adnkronos, ci sono due lettere che sono anche rivolte alla gip Alessandra Vella. Proprio oggi sono state scoperte altre due lettere contenente polvere di sparo e una ogiva da fucile, indirizzate ...

Foggia - Migranti presi a sassate mentre andavano a lavoro : due feriti alla testa : Dalla vecchia fabbrica di via Manfredonia stavano andando a lavorare nei campi, come ogni mattina, quando sono stati presi a sassate. È successo ad un gruppo di migranti che vivono nella periferia di Foggia: secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, come riporta l’Agi, i braccianti erano in bicicletta quando sono stati affiancati da un’automobile con a bordo alcuni ragazzi che hanno iniziato a lanciare delle pietre. Due migranti ...

Foggia. Pietre contro i braccianti. Due Migranti feriti : “Ora abbiamo paura di andare al lavoro” : I fatti questa mattina in una ex fabbrica alla periferia della città. Due ragazzi sono rimasti feriti alla testa Dopo l’intervento del 118 e le cure del caso hanno presentato denuncia. Uno degli aggrediti: "Ora ho paura di andare al lavoro".Continua a leggere

Foggia. Lancio di pietre contro i braccianti stranieri. Due Migranti feriti alla testa : I fatti questa mattina in una ex fabbrica alla periferia della città. Due ragazzi sono rimasti feriti alla testa Dopo l’intervento del 118 e le cure del caso hanno presentato denuncia. Uno degli aggrediti: "Ora ho paura di andare al lavoro".Continua a leggere

Un clamoroso errore di persona. Scarcerato eritreo - non è lui il "Generale" della tratta dei Migranti : Un errore di persona ha costretto un uomo, arrestato in Sudan ed estradato in Italia, a stare in carcere per tre anni, con un’accusa pesante: essere il capo di una delle maggiori organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti. L’uomo i pm cercavano è Mered Medhanie Yedhego, detto ‘il generale’, ma non è stato lui a finire sul banco degli imputati. Davanti al giudice è arrivato, ...

Oim : in Libia oltre 640 mila Migranti : 0.05 L'Organizzazione internazionale per le migrazioni ha censito 641.398 migranti in Libia,nel periodo marzo-maggio 2019. Secondo il rapporto,provengono da oltre 39 nazioni e sono presenti in tutti i 100 comuni libici. Il 9% dei migranti sono minori, di cui il 34% non accompagnati. Il 13% sono donne. Il 65% proviene dall'Africa subsahariana,il 29% dal Nord Africa, il 6% da Asia o Medioriente. Il 57% di loro vive in locali in affitto, il 12% ...

Roma - spaccio in Chiesa : arrestati 6 Migranti/ Oltre 2 kg di eroina : agenti aggrediti : spaccio di droga in una Chiesa apostolica a Roma: arrestati sei migranti mentre tentavano di gettare l'eroina nello sciacquone del water.

Migranti - giù baracche. Pietre su agenti : 16.39 Si sono barricati nelle baracche per impedirne l'abbattimento e hanno lanciato Pietre contro le forze dell'ordine, che hanno usato i lacrimogeni. Così un gruppo di Migranti ha protestato nel ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, contro la demolizione di tre manufatti di lamiere, adibiti a ristorante. Circa 50 stranieri si sono barricati dentro, mentre un gruppo ha circondato la zona lanciando Pietre contro gli agenti.Alcuni sono ...

Riscaldamento globale - il fisico Roberto Buizza : "Invasione di Migranti e zanzare. E fenomeni estremi" : Il clima sta impazzendo. Lo dice anche il professore Roberto Buizza, fisico all'Istituto di Scienze della vita della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa. "Non siamo abituati a vedere fenomeni di questo tipo, ma con ogni probabilità dovremo abituarci: si tratta come dicevo di eventi particolari ma det

Vertice sui Migranti - Trenta : "Navi rispondono a ministro competente" : Si è tenuto questa sera a Palazzo Chigi un importante Vertice di governo sul tema dei migranti. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i ministri Matteo Salvini, Enzo Moavero Milanesi ed Elisabetta Trenta, con quest’ultima che è parsa abbastanza polemica nei confronti del collega dell’Interno. "Le navi prendono ordini dal ministro di riferimento, poi si agisce insieme", ha sottolineato la ministra della Difesa.Soddisfatto ...