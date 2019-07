Migranti | tornati in Italia dopo l’espulsione | arrestati tre tunisini

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Palermo, 19 lug. (AdnKronos) – La Polizia di Stato di Agrigento ha arrestato tre cittadini stranieri sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi perchéinl’espulsione. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile agrigentina, diretta da Giovanni Minardi. Glisono accusati di violazioni di reingresso nel territorio nazionale e per la violazione del decreto sicurezza. In particolare, A.N. cittadino tunisino è stato arrestato poiché rientrato inprima dei tre anni previsti nel decreto di espulsione a suo carico, emesso nel 2017, mentre iA.A.R. e L. S., sono statipoiché violando i termini del decreto di respingimento, rispettivamente dell’11/1/2019 e dell’1/7/2019, rientravano nel territorio nazionale in violazione della novellata norma, il secondo, in particolaresoli pochi giorni dal ...

neri_serneri : Complimenti al Governo che ha avuto un così clamoroso successo sul fenomeno migratorio: quasi 300.000 italiani fugg… - VincenzoCagg77 : @bravimabasta Ormai i nemici dell'Italia sono il PD, i migranti e ultimamente pare siano tornati di moda i ROM, per… - ariolo_orazio : Sono tornati a casa. Tunisia, recuperati 72 corpi di migranti deceduti nel naufragio del 1° luglio -… -