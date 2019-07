Migranti | sbarco fantasma nell' agrigentino | recuperati in 36

Migranti - vertice ministri dell'Interno Ue : Italia contro Francia e Germania sui porti di sbarco : Il vicepremier ribadisce il suo "no" al principio del porto più vicino per l'approdo. Un documento italo-maltese chiede la "redistribuzione obbligatoria" e "pensare a un sistema che fornisca canali di ingresso sicuri e legali nell'Ue".

Sui Migranti Italia e Malta si scontrano con Francia e Germania. Lite sui porti di sbarco : È scontro tra Italia e Malta da un lato, e Francia e Germania dall’altro, sui porti di sbarco dei migranti. In occasione del Consiglio informale dei ministri dell’Interno in corso a Helsinki, in Finlandia, il ministro dell’Interno Matteo Salvini, secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, ha ribadito il no dell’Italia al principio del porto più vicino per l’approdo dei migranti, appoggiato dal ...

Migranti - “Libia non è porto sicuro e nel Centro soccorsi non parlano inglese. Ma Stato di bandiera e di sbarco collaborino” : Su un punto, professori e avvocati che si occupano ogni giorno di questioni legate al soccorso in mare, non hanno dubbi: “La Libia, oltre a non essere un porto sicuro, è anche difficile da considerare come un vero e proprio Stato, in questo momento. E ovviamente non è in grado di fornire una reale assistenza in mare”. La violazione dei protocolli che regolano le procedure di soccorso, sostengono, sono evidenti: “Basta un aspetto per capirlo: ...

Migranti lungo la statale per Agrigento : possibile nuovo sbarco fantasma : Mauro Indelicato I Migranti notati da alcuni automobilisti lungo il ciglio della carreggiata in piena notte ad Agrigento: sul posto la Polizia, ma di loro nessuna traccia. Si ipotizza uno sbarco fantasma Nel cuore della notte tra venerdì e sabato, diversi automobilisti agrigentini si accorgono della presenza di persone lungo il ciglio di una della carreggiata di un delle strade più trafficate della città. Al centralino della Polizia ...

Sbarco Migranti a Pozzallo - Polizia Ragusa ferma scafista : La Polizia di Stato di Ragusa sottopone a fermo uno scafista tunisino, indicato dai migranti come colui che ha condotto la barca partita da Tunisia

Migranti : nuovo mini sbarco a Lampedusa - a bordo 8 bambini e quattro adulti : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – nuovo mini sbarco sull’isola di Lampedusa dove questa mattina sono arrivati, su un barchino, 12 Migranti, nove bambini e tre adulti, tra cui due donne. Il mezzo è stato intercettato in acque territoriali da una motovedetta della Guardia di Finanza e scortato fino al molo Favarolo.L'articolo Migranti: nuovo mini sbarco a Lampedusa, a bordo 8 bambini e quattro adulti sembra essere il primo su ...

Sbarco a Pozzallo : 47 i Migranti condotti al porto dalla Guardia di Finanza : Continuano gli sbarchi sulle coste siciliane. La notte scorsa, intorno alle 04:00, 47 migranti, tra cui 10 donne, sono arrivati al porto di Pozzallo trasportati da un pattugliatore della Guardia di Finanza. Il numero delle persone originariamente soccorse ammontava a 53, circa la metà di origini tunisine, quando una motovedetta della Guardia Costiera ha soccorso il barcone nel Canale di Sicilia. Sei di loro sono stati trasferiti d’urgenza a ...

Migranti : sbarco concluso a Pozzallo - nessuno ospedalizzato : Si è concluso a Pozzallo lo sbarco dei Migranti che erano a bordo del pattugliatore della Guardia di Finanza. Nessun al momento è stato ospedalizzato mentre sono in corso le procedure di identificazione con personale Frontex presso l'hot spot della città siciliana. Una parte dei Migranti sbarcati (circa il cinquanta per cento è di origini tunisine) non sarebbe transitata dalle cosiddette 'connection house' libiche, i centri ...

Sbarco Migranti a Pozzallo atteso per le 2.30 : Sono in arrivo al Porto di Pozzallo 37 uomini e 10 donne provenienti da Costa d'Avorio, Camerun e Tunisia. Arrivo previsto alle 2.30

Migranti - nuovo sbarco : in 47 su un pattugliatore Gdf verso Pozzallo : Migranti, nuovo sbarco: in 47 su un pattugliatore Gdf verso Pozzallo L'arrivo nella notte. Secondo le prime informazioni non vi sarebbero casi sanitari urgenti Parole chiave: Migranti gdf ...

Nuovo sbarco a Lampedusa - soccorsi 19 Migranti : Nuovo sbarco la scorsa notte a Lampedusa. Diciannove persone a bordo di una piccola imbarcazione sono state fatte trasbordare motovedetta carabinieri

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - in 19 arrivano sull’isola : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) – nuovo sbarco nella notte a Lampedusa. Un’imbarcazione con 19 persone a bordo è stata intercettata da una motovedetta dei carabinieri a poche miglia dal porto dell’isola. I Migranti sono stati portati sull’isola e trasferiti nell’hotspot di Contrada Imbriacolo già “al collasso”, come denunciato ieri dal sindaco Toto Martello. Ieri pomeriggio altri dieci Migranti erano ...