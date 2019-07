Migranti | la storia di Bouba | il primo laureato con protezione internazionale in Italia

Massacro al centro per Migranti in Libia : storia di una tragedia annunciata in una guerra per procura : Libia, di “sicuro” c’è solo la morte. Massacro nel centro di detenzione di migranti. Almeno 44 persone sono morte e oltre 130 ferite, in un raid aereo che ha colpito un centro di detenzione per migranti illegali a Tajoura, a una dozzina di chilometri a est di Tripoli: è il tragico bilancio accreditato dall’Unsmil in un comunicato in cui la stessa la Missione di supporto dell’Onu in Libia ...

La storia delle 4 onlus sotto inchiesta per la truffa sull'accoglienza dei Migranti : Anche i migranti si erano accorti che qualcosa non andava nei centri in cui erano ospitati. Il 7 febbraio scorso avevano protestato davanti alla Prefettura di Lodi perché non veniva loro corrisposto il pocket money, la diaria che spetta ai richiedenti asilo per le piccole spese. Ora una possibile spiegazione al loro disagio arriva dall'operazione della Procura di Milano e della Guardia di Finanza con al centro 4 Onlus accusate di aver ...

Migranti - Di Battista : “Così spiegherò a mio figlio la storia della Sea Watch. Immigrazione va affrontata con la testa” : “Come spiegherò a mio figlio la storia della Sea Watch e dei Migranti rimasti in mezzo al mare per 17 giorni? Gli dirò con la massima umiltà che papà ha combattuto affinché fosse garantito il più possibile il diritto a casa proprio, che deve essere il diritto principale”. Così l’ex deputatod el M5s, Alessandro Di Battista, ha risposto alle domande del vicedirettore del Fatto Quotidiano Marco Lillo, durante la presentazione del ...

Storia della foto del padre e la figlia Migranti annegati nel viaggio verso gli Usa : Alcuni migranti cercando di raggiungere gli Stati Uniti attraversando un fiume (foto: HERIKA MARTINEZ/AFP/Getty Images) L’opinione pubblica americana è sotto shock, e quella mondiale sta facendo i conti con un’immagine con cui è difficile fare i conti. In queste ore sta circolando sui social network e sui giornali del globo una foto molto simile a quella che anni fa ritraeva Alan Kurdi, il bambino siriano di origine curda morto per ...

Docente di giorno - drag queen di notte. Storia di Gianmarco : “Così in discoteca racconto il dramma dei Migranti” : Le parrucche sono vistose, non c’è che dire, e riposano in salotto insieme alle due lauree in Lettere. È qui, nel suo piccolo appartamento nel centro di Bologna, che dopo un’abbondante ora di trucco Gianmarco Marabini, insegnante di 30 anni, si trasforma in Kaya Mignonne. “Sono aspirante Docente di giorno, drag queen di notte. E sono felice di fare entrambe le cose”. Dopo gli studi all’Alma Mater e alcune supplenze, ...

Trapani - i Migranti assolti per legittima difesa fanno storia. E l’accordo con la Libia non vale più : Altro che tabaccaio che spara al ladro per evitare che gli rubi qualcosa. Tutti i migranti in fuga dalla Libia potrebbero legittimamente ribellarsi, per legittima difesa, agli equipaggi che cercano di riportarli nelle mani della Guardia Costiera libica. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza del giudice Piero Grillo che manda assolti dopo dieci mesi di carcere i due migranti, uno sudanese e uno ghanese, accusati di una serie di reati; ma, ...