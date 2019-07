Miele | per il cambiamento climatico quasi dimezzata produzione in Italia

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Lana didel 2019 saràla metà di quella dello scorso anno a causa soprattutto del clima anomalo, con una perdita economica per gli apicoltori di oltre 70 milioni. Lo dice un rapporto dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) diffuso oggi. Effetti delSe nel 2018 gli sbalzi di temperature e i venti avevano ridotto fortemente ladiin particolare nel Sud, dice il rapporto, quest’anno il maltempo in primavera ha colpito più o meno tutte le regioni. Un maggio freddo e piovoso ha rallentato la fioritura dell’acacia, da cui proviene una parte importante delprodotto in, insieme agli agrumi - e in alcune zone le forti piogge e i venti hanno anche danneggiato gli alveari. Intere colonie di api sono morte di fame dopo aver consumato le scorte di cibo - è successo per esempio in ...

