Michelle Hunziker | paladina delle donne | «Un bel décolleté non è reato»

(Di venerdì 19 luglio 2019), ha fatto un cerchio sul calendario: il 17 luglio, infatti, Codice Rosso è diventato ufficialmente una legge. Si tratta di un provvedimento che rafforza le tutele processuali vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica. Una legge proposta un po' di tempo fa da Doppia Difesa, la fondazione Onlus costituita nel 2007 proprio grazie alla presentatrice e all'avvocato Giulia Bongiorno: «Non ne potevamo più di vedere...

