Meteo | da lunedì torna il caldo africano | punte di 38° al Nord

Meteo - torna il caldo torrido e l’afa : da lunedì temperature oltre le medie stagionali : Dopo una fase di maltempo, che ha interessato prima il centro nord e poi i sud, seguita da una instabilità Meteorologica caratterizzata da temperature nella media stagionale o anche sotto, per l'Italia si delinea un nuovo ritorno al caldo torrido del mese scorso, non a caso uno dei più caldi di sempre. Secondo le ultime previsioni Meteo a medio termine, infatti, la Penisola sta per essere invasa da un nuovo campo di alta pressione di ...

Caldo africano in arrivo : da lunedì temperature oltre i 35 gradi Le previsioni Meteo : Tempo soleggiato ovunque nel weekend. Tra martedì e giovedì una nuova ondata di alta pressione africana porterà le temperature su fino a quasi 40 gradi

Previsioni Meteo weekend 20-21 luglio : splende il sole - da lunedì 22 temperature roventi : Siamo giunti oramai alla metà del mese di luglio, ed essendo in piena estate, non ci si può che aspettare e delle temperature in linea con le medie stagionali. Infatti, le Previsioni meteo per i giorni che verranno, in particolare per il weekend di sabato 20 e domenica 21 luglio, lasciano presagire un aumento importante delle temperature, del caldo e dell'afa un po' su tutto il territorio italiano. Questo clima rovente, però, potrebbe ...

Allerta Meteo Genova - grande mobilitazione in città per il forte maltempo di Lunedì 15 Luglio : Potenziato a Genova il monitoraggio di fiumi e torrenti in seguito alla dichiarazione di stato di Allerta gialla per temporali e piogge diffuse che va dalle ore 22 di oggi alle ore 2 di domani e di Allerta arancione dalle 2 della prossima notte alle 15 di domani e gialla dalle 15 alle 18 di domani sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria. Il potenziamento e’ stato deciso nel corso della riunione di oggi ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : Lunedi' 15 Luglio di forte maltempo sull'Italia : Una bassa pressione di origine atlantica apporterà diffuso maltempo nella giornata di domani. Piogge e temporali interesseranno prima le regioni centro-settentrionali poi si sposteranno anche al Sud...

Meteo - le previsioni del lunedì 15 luglio : Meteo, le previsioni del lunedì 15 luglio Proseguono piogge e temporali al Nord, dove anche le temperature sono in netto calo. Peggiora al Centro: possibili acquazzoni in Toscana e Umbria, mentre al Sud la giornata sarà soleggiata ma già in serata non si escludono temporali. IL Meteo Parole chiave: ...

Allerta Meteo - violenta ondata di maltempo in arrivo : colpirà tutt’Italia - Lunedì 15 e Martedì 16 saranno 2 giorni da incubo [MAPPE] : Nuova Allerta Meteo per l’Italia si prepara a vivere una nuova violenta ondata di maltempo che determinerà fenomeni Meteo estremi in tutto il Paese tra Lunedì 15 e Martedì 16 Luglio, nei giorni centrali dell’estate. Dovrebbe essere il periodo più caldo della stagione e, invece, avremo piogge, temporali e un netto calo delle temperature che crolleranno in tutto il Paese fino a 7-8°C al di sotto rispetto alle medie del periodo, come se ...

Meteo - le previsioni di lunedì 8 luglio : Meteo, le previsioni di lunedì 8 luglio A inizio settimana Italia spaccata in due con l'irruzione di un fronte perturbato al Nord che porterà temporali anche forti. Bel tempo e tanto sole al Meridione. LE previsioni Parole chiave: digitall ...

Meteo - le previsioni di lunedì 1 luglio : Meteo, le previsioni di lunedì 1 luglio Ancora bel tempo sull'Italia, eccetto qualche temporale al Nord. La settimana inizia con un aumento delle temperature in molte regioni e massime tra i 33°C e i 37°C. LE previsioni Parole chiave: Meteo ...

Meteo luglio - temporali da lunedì : possibili nubifragi e grandine al Nord : L'Anticiclone africano sta iniziando a mostrare deboli segnali di cedimento e con la nuova settimana arriveranno i primi temporali. Il caldo di questi giorni ha caricato l'atmosfera di tanta energia e i temporali che si potranno sviluppare potranno risultare molto intensi con pericolo di nubifragi e grandine.

Meteo - le previsioni di lunedì 24 giugno : Meteo, le previsioni di lunedì 24 giugno Torna il bel tempo al Nord, qualche nuvola insiste nelle regioni centrali. Primo giorno della settimana soleggiato anche nel Meridione, salvo locali rovesci su Appennino, Murge e Puglia Ionica nel pomeriggio. LE previsioni Parole chiave: ...

Meteo - ondata di afa estrema : ecco le zone più a rischio da lunedì 24 giugno : Meteo-follie continue. Dopo la grandine e i nubifragi del sabato, è allarme rosso. lunedì 24 giugno, infatti, si prevede un caldo intenso, quasi ingestibile: i Meteorologi annunciano infatti una svolta, con l'arrivo di un'ondata di caldo africano. Al Centro-Nord si prevedono temperature oltre i 35 g

Meteo - weekend "spezzato in due" : poi da lunedì sette giorni di fiammata africana : Già da domani è annunciata una perturbazione in arrivo, con un carico di temporali e grandine che colpirà poi tra sabato e...

Meteo - le previsioni di lunedì 17 giugno : Meteo, le previsioni di lunedì 17 giugno Dopo giorni di caldo intenso le temperature subiranno una lieve diminuzione al Centro-Sud all’inizio della settimana. Ma da giovedì torna l'anticiclone africano che porta con sé una nuova fase di caldo Parole chiave: ...