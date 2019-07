Merkel rassicura | Sto bene Nel 2021 finisce la mia vita politica | ma spero in una

huffingtonpost

(Di venerdì 19 luglio 2019) “Comprendo le domande sulla mia salute, ma ho già risposto: sto”. Così in conferenza stampa la cancelliera tedesca Angelaha provato ad arginare le preoccupazioni sul suo stato di salute, dopo i recenti episodi di tremore avvenuti in pubblico.“Sono in grado di svolgere il ruolo di cancelliere”, ha detto. “Come persona, ho un forte interesse per la mia salute”. E ancora: “Ilsegnerà la fine della mia, ma - ha aggiunto con un sorriso -ci sia unaanche dopo”.

