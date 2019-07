Mercato Napoli | il club azzurro cerca alternative ad James Rodriguez | le ultime

CalcioMercato Napoli - buone notizie sul fronte Pépé : il Lille apre alla cessione dell’ivoriano : Allontanatosi James Rodriguez, il club azzurro prova ad accelerare per l’attaccante ivoriano del Lille, per il quale servono oltre sessanta milioni Il mercato del Napoli non è ancora decollato, ma rischia di farlo nei prossimi giorni. Se l’operazione James Rodriguez si è un po’ arenata dopo le richieste del Real Madrid, quella per Pépé rischia davvero di infuocarsi. Lapresse/Gerardo Cafaro Il Lille ha aperto alla ...

Alvino : “Napoli attivissimo sul Mercato in uscita - quasi fatta per la cessione del brasiliano” : Carlo Alvino, riporta la notizia dell’imminente cessione di Vinicius Morais al Benfica. Le sue dichiarazioni : “Il Napoli continua a lavorare sul mercato in uscita. Uno dei papabili è Carlos Vinícius Morais, attaccante brasiliano che sembra pronto a lasciare Napoli proprio nelle prossime ore. Vinicius sarebbe pronto a volare in Portogallo per vestire la maglia del Benfica.” Leggi anche : Repubblica – Napoli-Pépé, offerta ...

CalcioMercato Napoli : no per Correa - Pépé piace - per James Rodriguez ancora speranze : Dalle parti di Napoli non si fa che parlare di altro: la sessione estiva di Calciomercato è al centro di chiacchiere e discussioni tra tutti i tifosi napoletani, che sognano di vedere una squadra ancor più competitiva e in grado di togliere il titolo finalmente alla Juventus di Maurizio Sarri. Proprio per questa ragione sono diverse le trattative messe in piedi dalla società partenopea: il sogno continua ovviamente ad essere il colombiano del ...

CalcioMercato Napoli : difficoltà per Rodriguez ma la sua compagna vorrebbe l'azzurro : Continua il braccio di ferro tra Napoli e Real Madrid nell'affare che dovrebbe portare James Rodriguez all'ombra del Vesuvio: i blancos starebbero insistendo per la cessione a titolo definitivo, mentre Aurelio De Laurentiis preferirebbe la formula del prestito con diritto di riscatto. Dalla Spagna comunque sostengono che alla fine a fare la differenza potrebbe essere proprio la volontà del calciatore di sposare la causa partenopea, ed anche la ...

CalcioMercato Napoli - le parole del presidente dell’Atletico Madrid riaccendono le speranze per James : Calciomercato Napoli – La vicenda James Rodriguez non sembra trovare una fine. Un giorno il colombiano sembra più vicino al Napoli, un altro appare più vicino all’Atletico Madrid. A proposito del colombiano ha parlato il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo:“L’Atletico è interessato ai grandi giocatori, e indiscutibilmente James lo è. Ma non è detto che arriverà all’Atletico”. Alla ...

Krol : “De Ligt è speciale. Il Napoli può puntare allo scudetto ma dipende dal Mercato” : In un’intervista al Corriere dello Sport, Ruud Krol, ex star dell’Ajax e della Nazionale olandese e cuore del Napoli del passato, fa i complimenti alla Juventus per l’acquisto di De Ligt. “Che affare per la Juve, questo sì che è un grande acquisto. Per un difensore 75 milioni forse sono molti. Per De Ligt invece sono pure pochi, almeno secondo me. Tra qualche anno tutti si accorgeranno del grande investimento che ha fatto ...

CalcioMercato - le notizie del giorno : nome nuovo per il Napoli - prende forma la Roma - novità su De Rossi : Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Napoli, ATALANTA, BOLOGNA – Ultime ore calde di Calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per ...

CalcioMercato Napoli News/ De Laurentiis tuona contro il Real Madrid - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: le notizie, le trattative, le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai partenopei, ultime notizie 16 luglio,

Napoli - De Laurentiis show sul calcioMercato : “James Rodriguez è bravo ma magari investo su un altro calciatore…” : “James è un bravissimo calciatore ma perché al Bayern, che fattura tre volte quello che fattura il Napoli, lo possono dare in prestito e a noi chiedono 42 milioni di euro? Io avrei bisogno di un altro calciatore che mi possa assicura 30 gol assieme a Milik”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dal ritiro azzurro di Dimaro che parla del calciomercato del club azzurro. “Se ...

CalcioMercato Sampdoria - Di Francesco vuole Verdi : pronto l’assalto al calciatore del Napoli : La Sampdoria lancia l’offensiva per l’attaccante del Napoli Simone Verdi. E’ lui il primo obiettivo per l’attacco di Eusebio Di Francesco. Il club blucerchiato avrebbe preparato 20 milioni, una cifra importante per il 27enne che è in cima alla lista dei dirigenti doriani per rinforzare la linea offensiva. Si continua a monitorare anche l’argentino Emiliano Rigoni: la Sampdoria attende la risposta dello Zenit ...

CalcioMercato Napoli – James Rodriguez preferisce l’Atletico Madrid : l’alternativa di lusso è Nicolas Pèpè : l’Atletico Madrid si inserisce fra James Rodriguez e il Napoli: il colombiano vorrebbe restare in Spagna. l’alternativa di lusso è l’esterno del Lille Nicolas Pepè Il Napoli sogna il grande colpo di mercato. De Laurentiis vorrebbe regalare ad Ancelotti il tanto desiderato top player che gli permetta di accorciare il gap con la Juventus, un giocatore che ‘Carletto’ ha già allenato in passato: James Rodriguez. La trattativa per arrivare al ...

CalcioMercato Napoli News/ Insigne : 'Spero di restare qui a vita' - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, per James Rodriguez DeLa non fa aste. E spunta l'idea Pépé come alternativa, ultime notizie 16 luglio 2019,

CalcioMercato - le ultime trattative : un altro Joao alla Juventus - il Napoli ci mette un pò di Pépé : ultime ore calde di Calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per valutare la fattibilità della trattativa. La Spal si avvicina sempre di più a Stepinski, pronta l’offerta in grado di convincere il Chievo: 3,5 milioni di euro. Il portiere Perin è sempre ...

CalcioMercato Napoli - si attende la fumata bianca per Elmas : restano gli ultimi dettagli da limare : Il giocatore del Fenerbahce è vicino all’approdo in azzurro, quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva Il Napoli si prepara ad abbracciare Elmas, obiettivo seguito ormai da alcune settimane dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La trattativa si prepara a vivere oggi la giornata decisiva, infatti è attesa per oggi la fumata bianca che regalerà ad Ancelotti un nuovo rinforzo. restano gli ultimi dettagli da limare e ...