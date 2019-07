Mentre il governo si compatta | il Pd si spacca sulla sfiducia a Salvini

huffingtonpost

(Di venerdì 19 luglio 2019) Se i venti di crisi nelsembrano essersi placati, o quantomeno ridimensionati, nel Pd aleggia un clima ditura su se, come e quando presentare una mozione dial ministro Matteosul caso dei fondi russi alla Lega. Da una parte c’è la linea attendista del segretario dem Nicola Zingaretti e dell’area di maggioranza, che rimandano l’ipotesia dopo l’informativa diin Aula. Dall’altro ci sono Renzi, Boschi & Co., secondo cui il Pd dovrebbere subito il ministro. Per Calenda, poi, la mozione sarebbe “un errore” che avrebbe l’effetto di rire il.Zingaretti ha spiegato che la linea del Pd, di presentare una mozione dipersolo dopo aver sentito il ministro in aula sul Russiagate, è stata presa dal gruppo dirigente del Partito democratico. ...

