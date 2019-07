Mentre è al lavoro in banca si addormenta con la testa sulla tastiera e parte un bonifico

Foggia - migranti presi a sassate Mentre andavano a lavoro : due feriti alla testa : Dalla vecchia fabbrica di via Manfredonia stavano andando a lavorare nei campi, come ogni mattina, quando sono stati presi a sassate. È successo ad un gruppo di migranti che vivono nella periferia di Foggia: secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, come riporta l’Agi, i braccianti erano in bicicletta quando sono stati affiancati da un’automobile con a bordo alcuni ragazzi che hanno iniziato a lanciare delle pietre. Due migranti ...

Lavoro in nero e rapine. E nel Mentre i furbetti incassano reddito minimo : Roberto Chifari Le domande presentate per il reddito di Cittadinanza e per la Pensione di Cittadinanza al 20 giugno sono pari a 1.344.923 di cui 839.794 accolte. Piovono le denunce di chi viene beccato con il beneficio mentre lavora in nero e c'è chi la usa per fare una rapina Le domande presentate per il reddito di Cittadinanza e per la Pensione di Cittadinanza al 20 giugno sono pari a 1.344.923 di cui 839.794 sono state già ...

Ginnastica da scrivania : gli esercizi da fare Mentre sei al lavoro : Prova alcuni semplici esercizi da fare comodamente seduta alla tua scrivania in ufficio per dare sollievo a schiena e collo...

Scontro frontale tra auto e pullman! Pietro muore a 19 anni Mentre va a al lavoro : La vittima dell'incidente stradale è il 19enne Pietro Cascione che lascia una compagna e un figlioletto di pochi mesi. La tragedia a pochi metri siderurgico ArcelorMittal ex Ilva mentre il ragazzo si stava recando al lavoro in una ditta che fa parte proprio dell'indotto dell’impianto tarantino. A scontrarsi sono stati un'auto e un autobus di linea dell'azienda Ctp (Consorzio trasporti pubblici). Si è trattato di uno schianto frontale che ...