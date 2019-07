Matteo Salvini | ricostruzione di Franco Bechis | Pensa alla crisi | ma ieri non era

Russiagate - Matteo Salvini a cena con Gianluca Savoini la sera prima dell’incontro al Metropol : A riportarlo è un articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere: la sera prima del famoso incontro con i funzionari russi, Gianluca Savoini avrebbe partecipato ad una cena con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini e altre sei persone. Ore prima, il vicepresidente del Consiglio sarebbe andato ad un incontro coperto dalla "massima riservatezza".Continua a leggere

Maria Elena Boschi - la lezioncina su Matteo Salvini : "Perché va sfiduciato" - altro appello al M5s : Dopo aver presentato con Matteo Renzi la mozione di sfiducia contro Matteo Salvini per il caso-Metropol (mozione accolta con uno sfottò dal diretto interessato), Maria Elena Boschi torna alla carica con un'intervista a La Stampa. Parlando della vicenda-Russia, le parte la frizione: "Stiamo parlando

Alessandra Ghisleri su Matteo Salvini : "Russia - la Lega non paga dazio. Ma è troppo presto per..." : Non ci sono soltanto le tensioni, altissime, nella maggioranza e nel governo. Come è arci-noto, Matteo Salvini deve fare i conti anche sull'inchiesta circa i presunti fondi dalla Russia, il caso che vede al centro Gianluca Savoini. Caso che, ad ora, secondo Alessandra Ghisleri non ha avuto conseguen

Giorgia Meloni a Fuori dal Coro sfida Matteo Salvini : "I numeri per governare insieme ci sono" : A gamba tesissima su una maggioranza che scricchiola, che anzi forse non esiste più. Nella serata dello scontro più aspro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che da lì a poco avrebbero provato in un qualche modo a rimettere assieme parte dei cocci di governo, ecco piovere l'appello di Giorgia Meloni

Luigi Di Maio ad Agorà - appello a Matteo Salvini : "Vediamoci oggi. Escludo la crisi di governo" : "Scusate, abbiamo scherzato". Sembra sempre di più questa la migliore sintesi di quanto accaduto ieri, giovedì, 18 luglio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Insulti, minacce, crisi di governo a un passo. crisi che ora sembra un poco più lontana: continua ad essere nell'aria ma non oggi, come in mo

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - tentativi di pace a tarda notte : cosa c'è dietro alla tregua : E alla sera, vaghi tentativi di pace. Dopo gli insulti, gli attacchi, le minacce di crisi, ecco che a tarda sera, Matteo Salvini e Luigi Di Maio provano a mettere assieme qualche coccio, ripetendo che "il governo va avanti". Incredibile ma vero, dopo ciò che è accaduto nelle ultime 24 ore, ma tant'è

Matteo Salvini fa saltare l'incontro al Quirinale : crisi di governo - l'accusa del leghista a Sergio Mattarella : Nella serata del giorno delle polemiche più aspre al governo, polemiche forse irreversibili, nel momento in cui si respirava - e si continua a respirare - aria pregna di crisi di governo, era filtrata l'indiscrezione: il giorno successivo, ovvero oggi, venerdì 19 luglio, Matteo Salvini salirà al Qui

Luigi Di Maio sfida Matteo Salvini : elezioni subito : I grillini hanno già pronto l’accordo con il Pd? Il capo Luigi Di Maio nega anche se ci sono tutti

Il popolo leghista chiede a Matteo Salvini : elezioni subito : Matteo Salvini è stufo. L’Italia non regge più i grillini. La Lega vuole un nuovo Governo. La crisi di Governo

Vittorio Feltri - un consiglio a Matteo Salvini nel momento decisivo : "Perché ora serve calma e gesso" : Ogni pretesto non è buono per fare polemica politica. Sappiamo che il M5S e la Lega sono in lite da tempo e non si risparmiano colpi bassi, talmente bassi che chi li sferra rischia di amputarsi i piedi o almeno di azzopparsi. Del caso Siri non si parla più, giustamente, anche perché non si è compres

Luigi Di Maio alla riunione coi vertici M5s : "Matteo Salvini ci ha colpito alle spalle - cosa gravissima" : Tic-tac, conto alla rovescia verso la crisi di governo. Dopo gli attacchi che hanno scandito tutta la giornata, dopo che Matteo Salvini ha deciso di disertare il CdM di domani perché "ormai manca la fiducia", Luigi Di Maio riunisce i vertici del M5s. Tra gli altri presenti, Stefano Buffagni e Riccar

Matteo Salvini sui fondi russi : "Servizi segreti? Un sistema ben organizzato - niente accade per caso" : In questo giovedì 18 luglio in cui pare essersi aperta nei fatti la crisi di governo, i primi affondi sono stati di Matteo Salvini contro Luigi Di Maio. Non solo il post su Facebook in cui ha detto che il M5s, votando Ursula von der Leyen, ha tradito gli italiani. Ma anche un paio di interviste, a R

Il messaggio a Salvini dai suoi : "Matteo - l'obiettivo sei tu. Molla il governo" : “Caro Matteo, devi capirlo: l’obiettivo sei tu. Ecco perché non puoi più stare al governo con chi ti vuole del male”. Poche ore fa questo sfogo di un altissimo dirigente del Carroccio è arrivato dritto dritto all’orecchio di Matteo Salvini. ll vicepremier si trova a Helsinki quando riceve questa telefonata. I toni sono ormai esasperati. “Basta, non ha più senso andare avanti. Tutti ...

M5s-Pd - provocazione contro Matteo Salvini sul decreto sicurezza bis : vogliono schedare i poliziotti : Già di per sé la contrarietà al decreto sicurezza bis del M5s viene letta da Matteo Salvini come l'ennesima provocazione, figuriamoci poi se grillini e Pd decidono - assieme - di proporre alcune modifiche, in particolare sull'operato degli agenti di polizia. Il clima al governo già è dei peggiori, n