Marvel' s Iron Man VR si mostra in questi due nuovi video dietro le quinte

(Di venerdì 19 luglio 2019) Sony Interactive Entertainment e lo studio di sviluppo Camouflaj hanno pubblicato duededicati al making of di'sMan VR.Nel primolo studio di sviluppo spiega come è stato affrontato il volo nella realtà virtuale: ecco un estratto di ciò che lo studio ha dichiarato durante il panel tenutosi al San Diego Comic Con."Durante il processo iniziale, il team di Camouflaj sapeva di dover creare una serie di componenti essenziali per dar vita adMan nella realtà virtuale. Lo sviluppo doveva tenere conto delle sensazioni provate dai giocatori: indossare la tuta, osservare il mondo attraverso un HUD tridimensionale ed ovviamente, avere la sensazione di volare veramente, proprio come Tony Stark".Leggi altro...

