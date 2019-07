Marocco | delitto delle due turiste scandinave | i tre aggressori condannati a morte

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Si è concluso con una sentenza che prevede la condanna alla pena diper i tre esecutori materiali, oltre all’ergastolo per l’autista del gruppo, il processo ai responsabili deldue, barbaramente uccise ad Imil, in, nella notte tra il 16 ed il 17 dicembre del 2018. Maren Ureland, studentessa norvegese di 28 anni e l’amica Louisa Vesterager Jespersen, danese 24enne, erano impegnate nella scalata della vetta più alta del Nord Africa, il monte Toubkal. Quella sera le due, che si muovevano da sole, avevano deciso di accamparsi in una tenda alle pendici della montagna, a circa una settantina di chilometri da Marrakech: fu lì che quattro uomini, tutti estremisti islamici, le raggiunsero per ucciderle, decapitandole e filmando la loro aggressione. La mattina dopo un pastore del posto fece la macabra scoperta dei due corpi straziati....Continua a ...

