L’uomo del giorno | Lamberto Zauli | ‘Zidane della Serie B’

Un piccolo passo per L’uomo - una grande storia per il cinema : ecco tutti i migliori film alla scoperta della luna : Alcuni passi sono più importanti di altri. Questo lo sappiamo bene, soprattutto grazie a quel 20 luglio di 50 anni fa, in cui l’uomo posò per la prima volta piede sull’affascinante suolo lunare. Satellite, riferimento, ha ispirato e continua ad ispirare artisti, innamorati e, non ultimo…il cinema. In occasione di questo anniversario importante, Universal Pictures Home Entertainment Italia ha deciso di dedicare il mese di luglio alla luna, ...

Jeff Bezos è L’uomo più ricco del mondo - Bernard Arnault supera Bill Gates : la classifica : Jeff Bezos si conferma l’uomo piu’ ricco del mondo nonostante il costoso divorzio. Ma nel super esclusivo club degli ultramiliardari avviene una storica ‘rivoluzione’: Bill Gates perde il secondo posto e retrocede al gradino più basso del podio per la prima volta in sette anni. A superarlo è il re del lusso Bernard Arnault, da poco entrato nel club dei paperoni che valgono più di 100 miliardi di dollari. Un club che conta ...

Se un giorno capirai quanto è bella la mia anima - sarai L’uomo della mia vita : Niente fa più male di incontrare persone lungo la strada, che non sono in grado di comprendere la nostra anima. Passiamo giorni, mesi, a volte anni, a condividere pezzi di vita con chi crediamo sappia ormai leggerci dentro. Quelle stesse persone che poi, da un giorno all’altro, ci abbandonano sul ciglio della strada col cuore spezzato. Dicono che la sofferenza vada affrontata, per rinascere più belle e forti di prima. A volte però, quando il ...

Spazio - Bridenstine rivela gli obiettivi della NASA : nel 2024 L’uomo sulla Luna - nel 2033 la prima missione su Marte : La vita sulla Luna come prova generale per Marte: è l’obiettivo dichiarato di Jim Bridenstine, l’Amministratore della NASA. Nel corso di un incontro con la stampa per il 50° anniversario dell’allunaggio – riporta Global Science – il capo dell’agenzia spaziale statunitense ha svelato alcune date: 2024 l’uomo sulla Luna, 2033 la prima missione umana su Marte. Il varo del nuovo programma Artemis è l’ultimo indizio dello slancio per la ...

L’uomo del giorno – Giacinto Facchetti - il ricordo della bandiera dell’Inter ed il ‘giallo’ Calciopoli : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, è una giornata importante per gli appassionati di calcio e di statistiche ma soprattutto per i tifosi dell’Inter. Il 18 luglio 1942 viene ricordato per la nascita di Giacinto Facchetti per quello che è diventato da calciatore una bandiera dei nerazzurri., fu giocatore dal 1960 al 1978, ha conquistato nove trofei sia a livello nazionale che ...

50 anni delL’uomo sulla Luna : ora basta bufale : Sono passati 50 anni dal primo uomo sulla Luna: era il 20 luglio del 1969 e Neil Armstrong posava il piede sul suolo Lunare, mentre il mondo guardava alla Tv. Ma che cosa abbiamo visto davvero? Il dubbio lo hanno posto per primi gli americani stessi, negli anni ’70, poi non si è più sopito. Ancora oggi, mentre le Tv mandano in onda filmati e documentari celebrativi (e su Apolloinrealtime.org si può seguire tutta la missione ...

L’uomo del giorno - Jaap Stam : il gigante olandese protagonista di una storica lite : Un difensore roccioso a dir poco. Uno di quelli che metteva paura soltanto a guardarlo. Questo era Jaap Stam, centrale olandese di Lazio e Milan, tra le altre. Jakob Stam nasce a Kempen il 17 luglio del 1972. Zwolle, Cambuur e Willem II da giovane. In Olanda vince uno scudetto, una coppa d’Olanda e due supercoppe nazionali con la maglia del Psv Eindhoven e viene acquistato dal Manchester United di Sir Alex Ferguson. Campionato, FA Cup, ...

L’uomo del giorno – Gareth Bale - ‘mister 100 milioni’ : fu il suo il primo trasferimento a ‘tre cifre’ : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Gareth Bale, che compie 30 anni. L’attuale calciatore del Real Madrid può benissimo essere definito ‘mister 100 milioni‘. Il suo passaggio dal Tottenham ai blancos nel 2013 fu infatti il primo trasferimento a ‘tre cifre’: 101 i milioni spesi dagli spagnoli per assicurarsi l’ala gallese. A guardare la situazione oggi, ...

Astronomia - missione Apollo 11 : il Planetario di Reggio Calabria festeggia i 50 anni delL’uomo sulla Luna : Cade domani, 16 luglio 2019, il 50° anniversario del lancio della missione Apollo 11, partita la Cape Kennedy verso la Luna. Il lancio avvenne alle 15:32, ora italiana, con a bordo il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo Lunare Edwin ‘Buzz’ Aldrin e il pilota del modulo di comando Michael Collins. Due ore, 44 minuti e un’orbita e mezza dopo l’Apollo 11 fu spinto verso la Luna e, dopo 109 ore e 42 minuti dal lancio, Armstrong appoggiò ...

L’uomo del giorno – Graziano Pellè - quel rigore all’Europeo e l’esilio’ in Cina : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata a Graziano Pellé, calciatore dello Shandong Luneng che compie 34 anni. L’attaccante è stato preso di mira dopo l’errore all’Europeo del 2016 in Francia quando, nella lotteria dei rigori ai quarti di finale contro la Germania, provò a ‘prendersi gioco’ di Neuer mimando il gesto del cucchiaio, ma il suo tiro finì fuori. Il ...

Domenico Massari - ecco il volto delL’uomo che ha ucciso la ex a Savona : è caccia alL’uomo : Gli inquirenti hanno deciso di divulgare pubblicamente le foto di Domenico Massari l'uomo di 54 anni che nella serata di sabato ha ucciso la ex moglie Deborah Ballesi in un locale pubblico di Savona prima di darsi alla fuga. La speranza è che qualcuno possa riconoscerlo e dare indicazioni sulla sua fuga o sul suo nascondiglio.Continua a leggere

L’uomo del giorno – Cengiz Under - il turco della Roma blindato da Fonseca : e quel saluto militare… : Nato a Balikesir il 14 luglio 1997, Cengiz Under compie oggi 22 anni. Il nazionale turco inizia la sua carriera nelle giovanili del Bucaspor per poi passare all’Altinordu. Nel 2014 ha esordito in prima squadra e nel 2016 passa all’Istanbul Basaksehir, dove si è messo in luce, attirando su di sé le attenzioni della Roma che lo porta in Italia. La prima stagione con i giallorossi è fatta più di luci che di ombre. Segna 7 gol in ...

Bambini travolti dal Suv a Vittoria : i funerali affidati a un amico delL’uomo arrestato : A organizzare i funerali di Alessio D'Antonio, il bambino ucciso da un suv nella serata di giovedì a Vittoria, sarà l'agenzia di pompe funebri Cutello amministrata, tra gli altri, da Maurizio Cutello, attualmente sotto processo insieme ad Angelo Ventura – uno degli occupanti dell'automobile guidata da Rosario Greco che ha travolto un gruppo di Bambini uccidendo Alessio e ferendo in modo gravissimo il cugino Simone, che ha perso le gambe. A ...

“I diritti delL’uomo contro il popolo” : Legga Jean-Louis Harouel, “I diritti dell’uomo contro il popolo” (Liberilibri), chi vuole sapere come definire gli entusiasti di Carola e degli sbarchi. Legga in particolare il quinto capitolo. Ne anticipo qualche riga: “Quando un popolo intruso utilizza i diritti dell’uomo contro il popolo di un Pa