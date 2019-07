Lo strano caso della storia Instagram di Malcuit per Pepé poi rimossa

Lo strano caso di Mário Rui - da esubero a idolo di Carciato : Bistrattato e deriso sportivamente, forse oltremodo rispetto alla sue prestazioni in campo, Mário Rui – per dinamiche di mercato – sembrava non dovesse nemmeno arrivare a Dimaro Folgarida. Invece sabato l’ex terzino della Roma si è presentato regolarmente in Trentino ed ha iniziato a macinare chilometri sulla fascia sinistra fin dal primo allenamento; mostrando subito impegno e abnegazione nonostante le voci che lo davano ...