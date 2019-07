LIVE Senegal-Algeria 0-1 | Finale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | si riparte al Cairo!

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50′ Primo spunto sulla destra di Sarr: palla tra le braccia di Mbolhi. 48′ Ottima partenza dell’, alla ricerca del raddoppio. 46′ SialINIZIO SECONDO TEMPO 21.51 L’conclude la prima frazione in vantaggio grazie allo spunto di Bounedjah che ha sfruttato la deviazione di Sané per sbloccare il match: poi, i Guerrieri del Deserto hanno smesso di giocare, pressando e realizzando falli per bloccare la manovra a rilento del. FINE PRIMO TEMPO 47′ Finisce la prima frazione con la rissa sfiorata e condotta da Bounedjah. 47′ KOUYATE!!! Grande giocata in area e girata con il sinistro: alto di poco. 45′ Due minuti di recupero. 44′ I Leoni della Teranga non riescono a penetrare in area. 41′ Ilcontinua ad attaccare: si difende ...

