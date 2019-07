LIVE Senegal-Algeria 0-1 | Finale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | forcing finale dei Leoni

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84′ Dentro Brahimi, fuori Belaili, tra gli ammoniti del match. 83′ SARR! Tiro a volo: alto di poco. 82′ Atterrato Bounedjah al limite: lascia correre l’arbitro. 80′ Ammonito anche Gassama: l’può sfruttare il momento. 78′ Ammonito Gueye:in affanno. 76′ Perde tantissimo sangue Benlamri per uno scontro aereo. 75′ Dentro Diagne per Saivet, che ha sbagliato il rigore nel match in semi. 74′ BELAILI! Devia in angolo Sabaly: brivido. 72′ Problemi fisici per Gassama: esce dal campo per qualche istante. 70′ SABALY! Tiro di poco alto sopra la traversa. 68′ È sempre ila dominare il match: pagherà l’atteggiamento difensivo delle Volpi? 66′ NIANG! Grande chance per l’ex Milan, che entra in area, non tira subito e dopo aver ...

