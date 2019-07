LIVE Senegal-Algeria 0-1 | Finale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | equilibrio al Cairo!

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62′ NON È RIGORE! IL VAR ANNULLA LA SCELTA INIZIALE! Il braccio era attaccato al corpo. 61′ Check review in corso: sarà confermato il penalty? 60′ CALCIO DI RIGORE PER IL! FALLO DI MANO DI MANDI! 59′ Dentro Diatta, fuori Ndiaye. 57′ Primo spunto di Mané: tiro sbilenco e scarpino che vola via. Grande giocata ma solita conclusione che lascia a desiderare. 55′ Mahrez prova lo strappo in contropiede: ilsalva tutto con Sabaly. 54′ Ammonito Belaili: secondo cartellino del match. 52′ Pescato in offside Niang: non un’ottima partita sin qui. 50′ Primo spunto sulla destra di Sarr: palla tra le braccia di Mbolhi. 48′ Ottima partenza dell’, alla ricerca del raddoppio. 46′ Si riparte alINIZIO SECONDO TEMPO 21.51 L’conclude la ...

