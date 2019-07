LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | fiorettiste azzurre tutte ai sedicesimi | nella

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQuattro su quattro per l’Italia!! Arianna Errigo demolisce la slovacca Bitterova per 15-2 e raggiunge le connazionali Volpi, Di Francisca e Palumbo aidi finale! 14-1 Errigo ad una stoccata dalla vittoria. 12-1 Assalto di ottima qualità per Arianna Errigo, ormai a un soffio dal pass per i. 10-1 Continua a dilagare l’azzurra, che potrebbe chiudere i conti prima della fine del primo round. 8-1 Parata e risposta Errigo! 7-1 Bitterova interrompe l’emorragia e si sblocca. 7-0 Altre due stoccate per Errigo che ha cominciato la giornata nel migliore dei modi. 5-0 Strepitosa partenza di Arianna Errigo!! Cinque punti in meno di 40″! 2-0 Errigo spinge in fondo alla pedana l’avversaria e poi mette a segno il secondo punto. 1-0 Prima stoccata in favore dell’azzurra. 11.27 La russa Inna ...

