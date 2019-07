LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Minisini Flamini secondi in

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.03: Chiudiamo per il momento il nostro. Appuntamento a 12.00 con la finale del libero della prova a squadre. 05.01: Il Giappone chiude al terzo posto con 89.8000. Solo Russia e Italia sono riuscite ad andare sopra i 90 punti. 04.55: La coppia americana May/Viga Figueroa si inserisce in terza posizione con 87.8667. 04.50: La Spagna si inserisce in terza posizione alle spalle della Russia e dell’Italia con un punteggio di 86.1333. 04.46: Questi i voti nel dettaglio per gli azzurri: esecuzione (27.2000), difficoltà (27.6000), elementi artistici (36.8000) 04.44:sonoalla spalle della Russia. Punteggio totale per la coppia azzurra di 91.6000, distante un punto e mezzo dalla duo russo. 04.39: Il Brasile è terzo con 81.2323. Adesso è il momento di. Bisogna battere il 93.1000 della ...

