LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | Occhipinti bronzo nella 25 km! Settebello ai

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Si comincia dalla maratona delle acque libere che chiude di fatto il programma del Nuoto di fondo. Dopo l'argento della staffetta mista e il bronzo della 10 km di Rachele Bruni, spetterà a Simone Ruffini, Alessio Occhipinti, Barbara Pozzobon e ad Arianna Bridi cercare di tenere alto il vessillo italico in una 25 km molto ...

4'08" Superiorità per l'Italia, Campagna chiama timeout. 5'11" GOOOLLLLL!!!! FIGLIOLI!!!!!! Gran diagonale dalla distanza! Italia-Germania 7-7. 5'44" Fallo in attacco di Velotto. 7'02" Del Lungo para su conclusione di Reibel in superiorità. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. Italia-Germania 6-7 3″ Gol Germania. Rapido uno-due ...

7'02" Del Lungo para su conclusione di Reibel in superiorità. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. Italia-Germania 6-7 3″ Gol Germania. Rapido uno-due Stamm-Eidner e Del Lungo è battuto. Italia-Germania 6-7. 1'17" Tiro di Figlioli da lontano murato dalla difesa tedesca. 2'14" Importante palla recuperata in difesa da Figari. 3'16" ...

5'05" GOOOLLL!!!! DolceEE!!! L'Italia ancora una volta concretizza l'uomo in più, ed è il quarto consecutivo in superiorità. Italia-Germania 6-5. 5'41" Gol Germania. Rigore realizzato da Reibel e concesso per fallo di Di Somma. Italia-Germania 5-5. 6'00" GOOOLLLL!!!!! DI FULVIO!!!!! Al limite della fine del possesso azzurro, gran tiro da fuori ...

FINE SECONDO QUARTO. Italia-Germania 4-4 59″ Echenique ci prova da fuori ma non trova lo specchio. 1'57" GOOLLLL!!!!! AICARDI!!!!! Bella palla al centro per Aicardi, che riesce a girarsi e concludere in maniera vincente. Italia-Germania 4-4. 2'46" GOOOLLLLL!!!! DI FULVIOOOOO!!!! Superiorità azzurra, gran giro palla e conclusione potente dell'azzurro. ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Si comincia dalla maratona delle acque libere che chiude di fatto il programma del Nuoto di fondo. Dopo l'argento della staffetta mista e il BRONZO della 10 km di Rachele Bruni, spetterà a Simone Ruffini, Alessio Occhipinti, Barbara Pozzobon e ad Arianna Bridi cercare di tenere alto il vessillo italico in una 25 km molto ...

4'15" Gol Germania. Marko Stamm gela Del Lungo e il Settebello con un gran diagonale in superiorità. Italia-Germania 2-4. 5'14" Gol Germania. Rigore realizzato da Gielen, concesso per fallo di Renzuto. Italia-Germania 2-3. 5'34" GOOOLLLL!!!! DI FULVIO!!!!! L'Italia finalmente concretizza la superiorità numerica con una gran conclusione da fuori. ...

5.17 Risultati della notte: Nel Girone C Sudafrica Ungheria 5-23, Nuova Zelanda-Spegna 3-23. Ungheria ai quarti, Spagna seconda, Sudafrica terzo per miglior differenza reti nei confronti della Nuova Zelanda. 5.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Germania, valida per la terza giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto: all'Italia basterà ...

05.03: Chiudiamo per il momento il nostro LIVE. Appuntamento a 12.00 con la finale del libero della prova a squadre. 05.01: Il Giappone chiude al terzo posto con 89.8000. Solo Russia e Italia sono riuscite ad andare sopra i 90 punti. 04.55: La coppia americana May/Viga Figueroa si inserisce in terza posizione con 87.8667. 04.50: La Spagna si inserisce in terza posizione alle spalle della ...

5.02: In campo femminile Cunha prende il comando delle operazioni, affianca e supera Grangeon e si mette a fare l'andatura 5.01: Al km 20.4 Gyurta mantiene 57″ dui vantaggio sul gruppetto inseguitore guidato da Occhipinti e con Ruffini 4.54: Al km 18.9 della gara femminile in testa sono in quattro perchè Pou si stacca definitivamente dal gruppo di testta. Bridi guadagna 10″ ...