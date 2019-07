LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2019 in DIRETTA | Simone Ruffini | gara di testa Bridi e

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Arianna Bridi e Simone Ruffini inseguono una medaglia nella 25 km : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.45: Buonasera agli appassionati di Nuoto. Si chiude il programma del Nuoto in acque libere a Gwangju con le due 25 km, le gare più lunghe con qualche speranza di medaglia per l’Italia. La presentazione della 25 km maschile di Gwangju – La presentazione della 25 km di fondo femminile – Il medagliere di Gwangju Buonasera e ben ritrovati su OA Sport, per la DIRETTA LIVE delle due 25 km di ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del libero combinato. Cerruti/Ferro a caccia del quinto posto nel duo Libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 12.26: Per la coppia messicana arriva un punteggio di 86.1000 (Execution 25.7000, Artistic Impression 34.4000, Difficulty 26.0000), piccolo miglioramento anche per loro e quarta posizione provvisoria 12.23: In vasca ora le messicane Diosdado Garcia e Jimenez Garcia, undicesime nelle qualificazioni 12.22: Lieve miglioramento per le canadesi rispetto alle ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del libero combinato. Alle 12.00 Cerruti/Ferro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 5.46: Appuntamento Alle 12.00 per la finale del duo libero con le nostre Cerruti e Ferro, desiderose di essere tra le protagoniste. Un saluto dalla redazione di OA Sport 5.44: L’Italia conclude questi preliminari del libero combinato in quinta posizione con il punteggio di 90.9000 (esecuzione: 27.1000, impressione artistica: 36.4000, difficoltà: ...

LIVE Italia-Cina 13-5 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : Setterosa ad un passo dai quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’19” GOLL!!!!! Rigore perfetto di Bianconi! Italia-Cina 13-5. 5’20” Controfuga di Chiappini con l’uomo in più e rigore per l’Italia. 6’18” Bella parata di Gorlero su nuova beduina di Xiang. Bene anche in difesa Chiappini. 7’38” Gol Cina. Beduina vincente in avvio di Xiang. Sorpresa e spiazzata Gorlero. Italia-Cina 12-5. INIZIO ...

LIVE Italia-Cina 9-3 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa ad ampie falcate verso i quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’01” Gol Cina. Segna Xiang sorprendendo Gorlero, non perfetta nell’intervento. Italia-Cina 9-3. 5’05” GOOOLLLL!!!! Chiappini per Bianconi, palla in mezzo per lo schiaffo al volo di Tabani che fa gol! Italia-Cina 9-2. 5’18” Superiorità per l’Italia, Fabio Conti chiama time out. 5’29” Ancora Avegno bravissima in difesa, palla ...

LIVE Italia-Cina 8-2 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa è dominante con le asiatiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO TERZO QUARTO FINE SECONDO QUARTO. Italia-Cina 8-2 4″ Gran parata di Gorlero! 1’01” GOOOLLLL!!! Emmolo da distanza siderale! Gran conclusione di potenza da oltre sei metri dell’azzurra! Italia-Cina 8-2. 1’46” GOOOLLLL!!!!! Emmolo in rete da posizione 1 a concretizza la superiorità numerica del Setterosa. Italia-Cina 7-2. 2’35” ...