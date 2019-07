LIVE Italia-Germania 6-7 | Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA | Settebello in difficoltà

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7’02” Del Lungo para su conclusione di Reibel in superiorità. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO.6-7 3″ Gol. Rapido uno-due Stamm-Eidner e Del Lungo è battuto.6-7. 1’17” Tiro di Figlioli da lontano murato dalla difesa tedesca. 2’14” Importante palla recuperata in difesa da Figari. 3’16” Gol. Eidner, completamente solo davanti a Del Lungo, batte il nostro portiere senza problemi.6-6. 5’05” GOOOLLL!!!! DOLCEEE!!! L’ancora una volta concretizza l’uomo in più, ed è il quarto consecutivo in superiorità.6-5. 5’41” Gol. Rigore realizzato da Reibel e concesso per fallo di Di Somma.5-5. 6’00” GOOOLLLL!!!!! DI ...

