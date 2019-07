LIVE Italia-Germania 4-4 | Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA | Soffre nella prima metà di

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO QUARTO.4-4 59″ Echenique ci prova da fuori ma non trova lo specchio. 1’57” GOOLLLL!!!!! AICARDI!!!!! Bella palla al centro per Aicardi, che riesce a girarsi e concludere in maniera vincente.4-4. 2’46” GOOOLLLLL!!!! DI FULVIOOOOO!!!! Superiorità azzurra, gran giro palla e conclusione potente dell’azzurro.3-4. 4’15” Gol. Marko Stamm gela Del Lungo e il Settebello con un gran diagonale in superiorità.2-4. 5’14” Gol. Rigore realizzato da Gielen, concesso per fallo di Renzuto.2-3. 5’34” GOOOLLLL!!!! DI FULVIO!!!!! L’finalmente concretizza la superiorità numerica con una gran conclusione da fuori.2-2. 6’26” Palo di ...

