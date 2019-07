LIVE Italia-Germania 0-0 | Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA | il Settebello si gioca

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.17 Risultati della notte: Nel Girone C Sudafrica Ungheria 5-23, Nuova Zelanda-Spegna 3-23. Ungheria ai quarti, Spagna seconda, Sudafrica terzo per miglior differenza reti nei confronti della Nuova Zelanda. 5.10 Buongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra, valida per la terza giornata della prima fase deidi: all’basterà un punto contro i teutonici per certificare il primato nel Girone D, mentre un risultato negativo, al contrario, relegherebbe al secondo posto i ragazzi di Sandro Campagna. La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo della(19 luglio) Buongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra, valida per la terza giornata della prima fase deidi ...

