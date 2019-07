L' Italia ricorda Paolo Borsellino La figlia Fiammetta contro Fuzio | Mi ha scritto

huffingtonpost

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ventisette anni fa, in via D’Amelio, a Palermo, veniva ucciso il giudice. Con lui morirono gli uomini della sua scorta Emanuela Loi,Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina. È una giornata di commemorazione, ma anche di rabbia. E di polemica.del magistrato, in un’intervista al Quotidiano del Sud si scaglial’ormai ex pg della Corte di Cassazione, Riccardo. Dopo aver lasciato il suo incarico perché il suo nome è comparso nelle carte dei pm che indagano su Luca Palamara, il magistrato hauna lettera allaminore del giudice. Nel documento sostiene di non aver fatto in tempo ad aprire l’azione disciplinarei suoi colleghi indagati per depistaggio. Il gesto ha fatto indignare la donna, che spiega: “Una lettera incredibile e vergognosa ...

