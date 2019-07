(Di venerdì 19 luglio 2019) Exdi, il cinquantatreenne di Torre PelliceGallian ha corso unain Austria indi 60 ore. 11,4 km a nuoto, 540 km in bicicletta e 126,6 km di corsa in 58 ore e 54 minuti: “Voglio dimostrare a chi è chiuso in una camera sterile come lo sono stato io che se si combatte nulla è precluso nella vita”.