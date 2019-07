Libero | Camilleri non avrebbe gradito la montagna di melassa costruita sulla sua morte

ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2019) “Ma si può dedicare un Tg, un intero Tg, alla scomparsa di uno scrittore, per quanto grande, amato e di successo? E gli si può dedicare l’intera programmazione di una serata di RaiUno dalle 20 all’1 di notte, senza soluzione di continuità, trasformando il Telegiornale in un Monogiornale e il palinsesto serale in un lungo – e, a tratti, estenuante –monologo?” È l’interrogativo che si pone oggi Gianluca Veneziani su. La maratona della Rai Due giorni fa, quando è arrivata la notizia dello scomparsa di Andrea, il Tg1 ha utilizzato 25 dei 35 minuti a disposizione per commemorare lo scrittore, “come se tutti i restanti problemi d’Italia e del mondo, le liti Lega-5Stelle, perfino il Russiagate, si fossero oscurati, divenuti d’improvviso secondari a fronte della Notizia”. Era capitato solo quattro o cinque volte, negli ultimi vent’anni. Dopo ...

fiorenza_tania : RT @rogighiro: #lipogiro libero di #amaretuttolanno che come Montalbano ama gli #arancini #scritturebrevi #veglione /h Cena Cane Poliziott… - Libero_official : Buongiorno, ecco l'editoriale di Vittorio Feltri - Antoniofabbri5 : VOCE CIVILE - L’INTELLETTUALE LIBERO Lui che rompeva i cabbasisi a tutti, destra e sinistra di Silvia Truzzi Di An… -