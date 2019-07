Le notizie del giorno – Retroscena Tomba su Mihajlovic | nuovo scandalo scommesse | la

Calciomercato - le notizie di oggi – Il punto sul Milan - nuovo obiettivo dell’Inter - per Perin è un ‘ni’ : IL punto SUL Milan – Milan beffato finora sul mercato. Dopo aver cercato Mancini e Kabak, obiettivi sfumati ed aver quasi perso Veretout, i rossoneri provano a rifarsi andando su altri obiettivi. All’inizio della prossima settimana dovrebbe firmare Ismael Bennacer. Il condizionale è d’obbligo visti i precedenti, ma l’algerino potrebbe mettere nero su bianco dopo la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Il Milan vuole inserire ...

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : L'OMBRA DELLA CRISI DI GOVERNO, FUOCO INCROCIATO LEGA-M5S Salvini: "Non cade domani ma va avanti se fa cose. Se no è inutile. Venuta meno la fiducia anche personale". Poi precisa: "Mi fido di Di Maio. È persona per bene. Altri non all'altezza". Smentisce un incontro, domani, con Mattarella ma annuncia che non andrà nè al Cdm nè al vertice sull'autonomia: "Ho altri impegni". Il leader M5s: "Se ...

Ultime notizie Roma del 18-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura nuove tensioni tra gli alleati ancora sul voto divergente per la numero uno della commissione Ue Salvini attacca il MoVimento 5 Stelle e le teorie di Di Maio arrivano lontane dice lascio a lui i suoi sfoghi abbiamo preso atto della svolta storica dei 5 Stelle che hanno votato assieme a Merkel Macron Berlusconi e ...

Ultime notizie Roma del 18-07-2019 ore 18 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 18 luglio in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura I Ministri delle Finanze dei paesi del G7 hanno raggiunto un accordo sulla Web tax sulla tassazione minima globale sulle società e quanto annunciato il ministro dell’economia Al termine delle G7 finanze i ministri hanno Inoltre formalizzato la detrimento turisti per il sistema finanziario rispetto a progetti di ...

Ultime notizie Roma del 18-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli più di 200 uomini della squadra mobile di Palermo del Servizio Centrale operativo della polizia di stato e del Federal Bureau Investigation di New York stanno eseguendo arresti e Fermi disposti dalla dda del Capoluogo siciliano di botte e gregari del mandamento mafioso di passo di Rigano Ibiza denominato New connection azzerato il forte legame tra Cosa ...

Ultime notizie Roma del 18-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Andiamo a Napoli all’ospedale Cardarelli della città furbetti del cartellino immortalati dalle telecamere installate dagli investigatori mentre marcavano il badge anche per i colleghi ancora notificato 60 mesi di garanzia nei confronti di altrettanti dipendenti dell’ospedale che dopo aver timbrato abbandonavano al posto di lavoro ...

HBO Max ordina il sequel-reboot di Gossip Girl – notizie del giorno : Gossip Girl avrà un seguito-reboot: HBO Max ordina la nuova serieLa piattaforma di streaming di WarnerMedia HBO Max guarda al pubblico di Young Adult e a quello dei nostalgici più recenti, annunciando l’arrivo di una nuova serie di Gossip Girl.Il progetto non è un reboot della serie conclusa solo 7 anni fa, ma un sequel con lo spirito da reboot. La serie sarà ambientata 8 anni dopo la fine della precedente, per questo arriverà nel 2020, e ...

Ultime notizie Roma del 18-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli avanti e si estende ad altri i protagonisti del meeting e dallo scorso ottobre ha l’hotel Metropole di Mosca l’inchiesta della procura di Milano con al centro la trattativa italo-russa sulla presunta compravendita di 3 milioni di tonnellate di petrolio che avrebbe dovuto Questa è l’ipotesi per arrivare alla Lega 65 miliardi di dollari ...