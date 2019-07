Le notizie del giorno ore 15 | 30

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato un confronto sereno si è ricostituito un clima di dialogo così la sindaca di Torino Chiara appendino al termine del confronto con la maggioranza pentastellata amministra il capoluogo dopo le tensioni dei giorni scorsi ci lasciamo alle spalle quello che è accaduto aggiungere la prima cittadina abbiamo fatto passi avanti importanti lunedì ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il miliardario americano già se ne dovrà attendere in prigione processo per le cose di traffico sessuale minorenni il giudice di attuale di New York Richard Mana gli annegati domiciliari su cauzione in finanziaria aveva chiesto di soggiornare nella sua residenza newyorkese da 77 milioni di dollari offerto come garanzia 559 milioni di dollari ma per i ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato un confronto sereno si è ricostituito un clima di dialogo così la sindaca di Torino Chiara appendino al termine del confronto con la maggioranza pentastellato amministra il capoluogo dopo le tensioni dei giorni scorsi ci lasciamo alle spalle quello che è accaduto aggiunge la prima cittadina abbiamo fatto passi avanti importanti lunedì riprendiamo ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione Roberta Frascarelli un’esplosione ha colpito lo Kabul alcuni studenti in fila per un esame uccidendo almeno due prendono altri 10 lo riferisce l’emittente afgana solo news citando il portavoce del Ministero della Salute settimane oculari hanno riferito che due veicoli hanno preso fuoco dopo che era stato unità l’esplosione vicino agli studenti in coda il fatto di mattina ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione Roberta Frascarelli un’esplosione ha colpito lo Kabul alcuni studenti in fila per un esame uccidendo almeno due prendono altri 10 lo riferisce l’emittente afgana solo news citando il portavoce del Ministero della Salute settimane oculari hanno riferito che due veicoli hanno preso fuoco dopo che era stato unità l’esplosione vicino agli studenti in coda il fatto di mattina ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione Roberta Frascarelli domani non cade nessun governo semplicemente vado avanti tranquillo ma se ci sono dei Sì sto in un governo che dice deciso autonomia riforma della Giustizia se devo se no tutti i giorni non sto al governo per scaldare la poltrona così Matteo Salvini a fuori dal coro su Rete 4 l’esplosione ha colpito lo Kabul alcuni studenti in fila per un esame prendo la almeno due ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : DI MAIO FRENA SULLA CRISI: "LA ESCLUDO" Il vicepremier butta acqua sul fuoco: "Gli scontri frutto di dinamiche tra due forze politiche, è auspicabile che oggi ci incontriamo con Salvini, parliamo e andiamo avanti". E sul caso Russia: "Se avessi il minimo sospetto non sarei al governo con lui". Oggi vertice sull'autonomia: Ieri il leader della Lega aveva detto che non ci sarebbe stato. Zaia: passo avanti o è l'inizio della fine. ORRORE ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione di Roberta Frascarelli domani non cade nessun governo semplicemente vado avanti tranquillo ma se ci sono dei Sto in un governo che dice dei siswa autonomia riforma della Giustizia se sentire No tutti i giorni non so il governo per scaldare la poltrona così Matteo Salvini a fuori dal coro su Rete 4 un’esplosione ha colpito lo Kabul alcuni studenti in fila per un esame chiedendo almeno due ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il miliardario americano dovrà attendere in prigione processo per le cose di traffico sessuale minorenni il giudice Distrettuale di New York Richard Nadia negato ai domiciliari su cauzione di finanziaria aveva chiesto di soggiornare nella sua residenza newyorkese da 77 milioni di dollari offerto come garanzia 559 milioni di dollari ma per i procuratori ...

Calciomercato Napoli - buone notizie sul fronte Pépé : il Lille apre alla cessione dell’ivoriano : Allontanatosi James Rodriguez, il club azzurro prova ad accelerare per l’attaccante ivoriano del Lille, per il quale servono oltre sessanta milioni Il mercato del Napoli non è ancora decollato, ma rischia di farlo nei prossimi giorni. Se l’operazione James Rodriguez si è un po’ arenata dopo le richieste del Real Madrid, quella per Pépé rischia davvero di infuocarsi. Lapresse/Gerardo Cafaro Il Lille ha aperto alla ...

Le notizie del giorno (ore 09 - 30) : VENTI DI CRISI SUL GOVERNO: DI MAIO GETTA ACQUA SUL FUOCO "LA ESCLUDO" E INVITA SALVINI "VEDIAMOCI" Per il vice premier lo scontro tra M5s e Lega deriva da "dinamiche" tra due forze politiche: "È auspicabile che oggi ci incontriamo, parliamo e andiamo avanti". E sul "caso Russia" precisa: "Se avessi il minimo sospetto non sarei al governo con lui. Bene che abbia deciso di rispondere in Parlamento". In giornata previsti il Cdm e una riunione ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio dalle stelle la tensione tra Matteo Salvini Luigi Di Maio reati del governo giallo verde che nelle Ultime ore sembrava potesse cadere da un momento all’altro ieri sera però dopo una serie di Cate incrociate leader del Carroccio Ha escluso la crisi imminente domani non cadere nessun governo ha semplicemente vado avanti tranquillo ma se ci ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio non è mai stata così alta la tensione tra gli alleati di governo al termine di una giornata di toccate incrociate Salvini escluso alcuni incontri in programma per oggi con il Presidente della Repubblica Mattarella ogni tesi di crisi rivedendo però che la sua fiducia nei 5 Stelle esaurite vicepremier leghista ha poi annunciato che non sarà presente al ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio non è mai stata così alta la tensione tra gli alleati di governo al termine di una giornata di toccate incrociate Salvini escluso alcuni incontri in programma per oggi con il Presidente della Repubblica Mattarella ogni tesi di crisi rivedendo però che la sua fiducia nei 5 Stelle esaurite vicepremier leghista ha poi annunciato che non sarà presente al ...