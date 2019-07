Le notizie del giorno ore 11 | 30

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione di Roberta Frascarelli domani non cade nessun governo semplicemente vado avanti tranquillo ma se ci sono dei Sto in un governo che dice dei siswa autonomia riforma della Giustizia se sentire No tutti i giorni non so il governo per scaldare la poltrona così Matteo Salvini a fuori dal coro su Rete 4 un’esplosione ha colpito lo Kabul alcuni studenti in fila per un esame chiedendo almeno due ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il miliardario americano dovrà attendere in prigione processo per le cose di traffico sessuale minorenni il giudice Distrettuale di New York Richard Nadia negato ai domiciliari su cauzione di finanziaria aveva chiesto di soggiornare nella sua residenza newyorkese da 77 milioni di dollari offerto come garanzia 559 milioni di dollari ma per i procuratori ...

Calciomercato Napoli - buone notizie sul fronte Pépé : il Lille apre alla cessione dell’ivoriano : Allontanatosi James Rodriguez, il club azzurro prova ad accelerare per l’attaccante ivoriano del Lille, per il quale servono oltre sessanta milioni Il mercato del Napoli non è ancora decollato, ma rischia di farlo nei prossimi giorni. Se l’operazione James Rodriguez si è un po’ arenata dopo le richieste del Real Madrid, quella per Pépé rischia davvero di infuocarsi. Lapresse/Gerardo Cafaro Il Lille ha aperto alla ...

Le notizie del giorno (ore 09 - 30) : VENTI DI CRISI SUL GOVERNO: DI MAIO GETTA ACQUA SUL FUOCO "LA ESCLUDO" E INVITA SALVINI "VEDIAMOCI" Per il vice premier lo scontro tra M5s e Lega deriva da "dinamiche" tra due forze politiche: "È auspicabile che oggi ci incontriamo, parliamo e andiamo avanti". E sul "caso Russia" precisa: "Se avessi il minimo sospetto non sarei al governo con lui. Bene che abbia deciso di rispondere in Parlamento". In giornata previsti il Cdm e una riunione ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio dalle stelle la tensione tra Matteo Salvini Luigi Di Maio reati del governo giallo verde che nelle Ultime ore sembrava potesse cadere da un momento all’altro ieri sera però dopo una serie di Cate incrociate leader del Carroccio Ha escluso la crisi imminente domani non cadere nessun governo ha semplicemente vado avanti tranquillo ma se ci ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio non è mai stata così alta la tensione tra gli alleati di governo al termine di una giornata di stoccata incrociate Salvini escluso alcuni incontri in programma per oggi con il Presidente della Repubblica Mattarella è un po’ tesi di crisi E rimanendo però che la sua fiducia nei cinque stelle è esaurita il vicepremier leghista ha poi annunciato che non sarà ...

Le notizie del giorno – Retroscena Tomba su Mihajlovic - nuovo scandalo scommesse - la seconda maglia della Juve : MALATTIA Mihajlovic, IL Retroscena DI ALBERTO Tomba – “Gli ho dato un abbraccio forte per messaggio, mi risponderà a breve e vi saprò dire. Ha caricato molto il Bologna, dalle ultime posizioni è arrivato a metà classifica. E’ grandioso”. Sono le dichiarazioni dell’ex campione di sci, Alberto Tomba, sulle condizioni di salute del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, il tecnico in conferenza stampa ha confermato di ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il punto sul Milan - nuovo obiettivo dell’Inter - per Perin è un ‘ni’ : IL punto SUL Milan – Milan beffato finora sul mercato. Dopo aver cercato Mancini e Kabak, obiettivi sfumati ed aver quasi perso Veretout, i rossoneri provano a rifarsi andando su altri obiettivi. All’inizio della prossima settimana dovrebbe firmare Ismael Bennacer. Il condizionale è d’obbligo visti i precedenti, ma l’algerino potrebbe mettere nero su bianco dopo la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Il Milan vuole inserire ...

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : L'OMBRA DELLA CRISI DI GOVERNO, FUOCO INCROCIATO LEGA-M5S Salvini: "Non cade domani ma va avanti se fa cose. Se no è inutile. Venuta meno la fiducia anche personale". Poi precisa: "Mi fido di Di Maio. È persona per bene. Altri non all'altezza". Smentisce un incontro, domani, con Mattarella ma annuncia che non andrà nè al Cdm nè al vertice sull'autonomia: "Ho altri impegni". Il leader M5s: "Se ...

Ultime notizie Roma del 18-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura nuove tensioni tra gli alleati ancora sul voto divergente per la numero uno della commissione Ue Salvini attacca il MoVimento 5 Stelle e le teorie di Di Maio arrivano lontane dice lascio a lui i suoi sfoghi abbiamo preso atto della svolta storica dei 5 Stelle che hanno votato assieme a Merkel Macron Berlusconi e ...

