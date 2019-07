Le Course by Le Tour de France 2019 | stoccata vincente di Marianne Vos | sesta Longo

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ispirata dalla maglia gialla Julian Alaphilippe,Vos (CCC-Liv) decide di emularlo vincendo laedizione del Laby Ledesul sul traguardo di Pau. Un vero e proprio arrivo da finisseur, con uno scatto secco sull’ultimo muro a 300 m dal traguardo che taglia le gambe a tutte le avversarie e che incorona ancora una vola la campionessa olandese. Dopo essere stata coperta praticamente tutto il giorno le basta una sola azione per fare la differenza sul resto della concorrenza a cui rimangono solo le briciole, ovvero il secondo posto della canadese Leah Kirchmann (Sunweb) e il terzo della danese Cecilie Ludwig (Bigla). La giornata femminile aldevede un percorso non impossibile ma comunque esigente, simile ad una classica, con tante piccole Côte che hanno selezionato il gruppo. Un circuito di 25 km da ripetere cinque volte con tre asperità con ...

