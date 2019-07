Le Azzurre ai Mondiali | uno spettacolo per 21 milioni di italiani

Mondiali Scherma 2019 – Fioretto femminile : show Italia - tutte e quattro le Azzurre agli ottavi di finale : Volpi, Palumbo, Errigo e Di Francisca staccano il pass per gli ottavi di finale del Fioretto femminile a Budapest En plein Italia nei sedicesimi del tabellone di Fioretto femminile ai Mondiali di Scherma, in corso di svolgimento sulle pedane di Budapest. Le quattro azzurre impegnate ottengono il pass per gli ottavi di finale, proseguendo il proprio cammino verso le medaglie. Alice Volpi non lascia scampo alla colombiana Juliana Pineda ...

Scherma - Mondiali 2019 : tutte le fiorettiste Azzurre superano il primo turno. Assalti dominati da Volpi - Di Francisca ed Errigo : Le fiorettiste azzurre non deludono le aspettative e superano tutte il primo turno ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Le nostre portacolori avanzano così compatte ai sedicesimi, dando ottimi segnali in vista del prosieguo del torneo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i risultati. La prima a salire in pedana è stata Alice Volpi, campionessa in carica e numero uno del ranking, che ha dominato l’assalto contro la colombiana ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettiste Azzurre tutte ai sedicesimi - nella spada maschile rimane solo Santarelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quattro su quattro per l’Italia!! Arianna Errigo demolisce la slovacca Bitterova per 15-2 e raggiunge le connazionali Volpi, Di Francisca e Palumbo ai sedicesimi di finale! 14-1 Errigo ad una stoccata dalla vittoria. 12-1 Assalto di ottima qualità per Arianna Errigo, ormai a un soffio dal pass per i sedicesimi. 10-1 Continua a dilagare l’azzurra, che potrebbe chiudere i conti prima ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : Italia-Russia 2-3. Sconfitta indolore per le Azzurre che raggiungono la semifinale : Dopo cinque vittorie consecutive, arriva la prima Sconfitta per la Nazionale italiana al Mondiale Under 20 2019 di Volley femminile in corso di svolgimento in Messico. La giornata si è aperta con l’inaspettato successo della Cina sul Brasile e il risultato ha permesso alla formazione di Massimo Bellano di scendere in campo per l’ultima partita della seconda fase con la certezza matematica dell’accesso alla semifinale già ...

Scherma - Mondiali 2019 : domani tocca a fiorettiste e spadisti - grandi ambizioni per le Azzurre : domani ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria) si assegneranno le medaglie nella spada maschile e nel fioretto femminile. La quinta giornata di gare al Syma Center inizierà alle 8.30 con gli assalti del tabellone principale della spada, mentre alle 10.00 toccherà alle fiorettiste. In entrambe le gare vedremo in pedana tutti e quattro gli azzurri iscritti. L’Italia avrà grandi ambizioni di medaglia nel fioretto. La prima a salire in ...

Scherma - Mondiali 2019 : nella spada vittoria a sorpresa di Moellhausen - deludono le Azzurre : Nathalie Moellhausen conquista il titolo nella spada femminile ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Subito una grandissima sorpresa in questa rassegna iridata perché a trionfare è una brasiliana, come non era mai accaduto prima. La storia di Moellhausen è davvero particolare, visto che è nata in Italia da padre tedesco e madre brasiliana e fino al 2012 è stata azzurra, vincendo con la Nazionale Italiana numerose medaglie sia a ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - Curatoli e Samele agli ottavi nella sciabola. Eliminate tutte le Azzurre nella spada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-15 Finisce qui il torneo individuale di Alberta Santuccio, sconfitta all’ultima stoccata dalla brasiliana Moellhausen agli ottavi. Italia dunque fuori dalla lotta per le medaglie nella spada femminile individuale. 14-14 Altri due colpi doppi sul 14-14, che tensione! 14-14 Nulla di fatto, colpo doppio a 1’30” dalla fine. 14-14 Pareggio!!!! Ci si gioca tutto all’ultima ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le staffette Azzurre : sarà finalmente gloria per le miste? Incognita 4×100 - occhio alla 4×200 : Dovevano essere sei su sette ma saranno solo cinque le staffette azzurre a caccia del pass olimpico e di un posto in finale a Gwangju. All’appello manca per scarsi meriti la 4×100 femminile, per la quale non si vede al momento la luce ion fondo al tunnel (anche se dagli Europei juniores qualche risultato interessante è arrivato ma siamo ancora molto indietro) e per scelta la 4×200 stile libero femminile perchè specialiste non ce ...

Mondiali Nuoto 2019 – L’Italia di pallanuoto femminile schianta la Cina 14-6 e vince il Girone D : Azzurre ai quarti : Successo convince per L’Italia femminile di pallaNuoto che batte 14-6 la Cina e vince il Girone D: le ragazze azzurre qualificate direttamente ai quarti dei Mondiali di Nuoto 2019 Dopo la vittoria sul Giappone nel match inaugurale dei Mondiali di Nuoto 2019, L’Italia di pallaNuoto femminile torna in vasca per la seconda partita del Girone contro la Cina. Prestazione strepitosa del Setterosa che ottiene una netta vittoria e il pass per ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : Italia-Cina 3-0. Azzurre inarrestabili - semifinale ad un passo! : Prosegue il cammino trionfale della Nazionale italiana ai Mondiali Under 20 2019 di Volley femminile. Nella seconda giornata della seconda fase, la formazione allenata da Massimo Bellano ha confermato quanto fatto vedere contro il Brasile regolando anche la Cina con il punteggio di 3-0 (25-19; 25-22; 25-20) e mettendo una seria ipoteca sul proseguimento del torneo. La situazione della Pool E vede infatti le Azzurre al comando con due vittorie e ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Azzurre giù dal podio nella 5 km. Il Settebello affronta il Giappone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

