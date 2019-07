Le amichevoli | 5-0 del Napoli contro il Feralpisalò | bene anche il Venezia FOTO

Juventus - ottavo giorno di ritiro : si pensa già alle amichevoli della tournée asiatica : Il mondo Juventus oggi era diviso in due fra il JMedical e il JTC. Infatti, nel centro medico bianconero si sono svolte le visite mediche di Matthijs de Ligt, mentre sui campi della Continassa, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi lavoravano duramente. L'umore del gruppo bianconero era ottimo e i giocatori juventini durante l'allenamento hanno anche trovato un momento per poter scherzare. In particolare, Federico Bernardeschi e Blaise Matuidi sono ...

Serie A 2019/20 - le amichevoli del Napoli in onda su Sky Sport : Dopo i tanti eventi estivi legati al calcio (i Mondiali femminili, gli Europei Under 21 e i Mondiali Under 20), la giostra della Serie A è pronta a ripartire, in vista della stagione 2019/20, con le classiche amichevoli pre-campionato.Nei prossimi dieci giorni, i più fortunati saranno i tifosi del Napoli abbonati Sky che, sul canale Sky Sport Serie A, potranno assistere alle prime tre amichevoli estive della compagine azzurra allenata da ...

Ciliverghe - il programma del ritiro estivo : amichevoli di lusso per i lombardi : Il Ciliverghe Calcio rende noto il proprio programma del ritiro estivo che vedrà la società gialloblù ai nastri di partenza del campionato di serie D per la sesta stagione consecutiva, diventando così la compagine bresciana con maggior militanza nel massimo campionato dilettantistico tra quelle ai nastri di partenza per il 2019/20. La rosa a disposizione del tecnico Carobbio effettuerà scaglionata le visite mediche nei giorni di giovedì 18 ...

Dove vedere le amichevoli del Napoli a Dimaro. I dettagli : amichevoli Napoli a Dimaro Le amichevoli del Napoli a Dimaro sono tre in chiaro su Sky, invece quelle internazionali, in pay per view. E’ quanto riportato dal sito ufficiale di Sky Sport, che sottolinea come i test con Benevento, Feralpisalò e Cremonese saranno a disposizione degli abbonati in maniera gratuita, mentre quelli con Liverpool, Marsiglia e Barcellona (doppio match in questo caso) saranno in pay per view. Ecco il ...

Sky annuncia quali saranno le amichevoli del Napoli gratis per gli abbonati : Sky conferma le amichevoli del Napoli che andranno in chiaro quest’estate. saranno le tre del ritiro, quelle che l’emittente regalerà a tutti i tifosi. Le altre, quelle internazionali, in pay per view. I test con Benevento, Feralpisalò e Cremonese saranno dunque a disposizione degli abbonati in maniera gratuita, mentre quelli con Liverpool, Marsiglia e Barcellona (doppio match in questo caso) andranno pagati a parte. Le ...

Serie A 2019-2020 : il calendario e le date delle amichevoli estive. Tutti gli orari e il programma : Tutte le squadre di Serie A hanno incominciato i raduni e i ritiri in vista dell’inizio della prossima stagione, si preannuncia un’estate di duro lavoro per le 20 formazioni del massimo campionato italiano di calcio che naturalmente disputeranno anche diverse amichevoli per trovare la giusta condizione di forma in vista dei match che contano. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le ...

Il raduno dei club di Serie A : il Cagliari non convoca Barella - tutte le amichevoli del Bologna : Si radunano le squadre del campionato di Serie A con l’obiettivo di preparare la prossima stagione. Il Bologna svolgerà la successiva parte della preparazione estiva a Neustift im Stubaital in Austria da giovedì 25 luglio a venerdì 2 agosto, la comunicazione è arrivata direttamente dal club rossoblu. Previsti due test amichevoli: venerdì 26 luglio alle 18 a Kufstein contro il Colonia e lunedì 29 luglio alle 18 a Kitzbuhel contro lo ...

Basket - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia per il raduno. Due amichevoli con Croazia e Stati Uniti prima del debutto : Sono confermati i 15 nomi che stanno partecipando al raduno che porterà alle Universiadi 2019 a Napoli per quanto riguarda il Basket. A Vigna di Valle, i convocati chiamati da Andrea Paccariè, già allenatore della Luiss Roma (che milita in Serie B, ed è anche l’unica romana che si sta tenendo fuori da un vortice di scambi di titoli che coinvolge le società conterranee in terza serie). Questi sono i giocatori tra i quali verranno scelti i ...

Tutte le amichevoli estive del Napoli : Il Napoli ha annunciato, sul suo sito ufficiale, le amichevoli che vedranno impegnata la squadra in estate. Durante il ritiro in Val di Sole, come già annunciato in precedenza, le amichevoli saranno tre, e si giocheranno sul campo di Carciato Il primo appuntamento sarà sabato 13 luglio contro il Benevento. Il 19 luglio ce ne sarà un altro, ma contro un avversario ancora da definire. Il terzo appuntamento, infine, sarà con la Cremonese, mercoledì ...

Le amichevoli della Lazio : Dopo il ritiro ad Auronzo arriverà un agosto ricco di impegni per la squadra di Inzaghi. Il 2 ci sarà l’amichevole contro il Bournemouth, già ufficializzata. Poi prima della partenza per la Germania (prevista intorno al 4) con ogni probabilità ci sarà un altro test contro un club di Premier League o Ligue 1. Infine, dopo la parte di ritiro a Marienfeld i biancocelesti andranno in Spagna per l’ultima amichevole prima dell’eventuale partita ...